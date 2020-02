Meghan a Harry ohrožují život královny: Po jejich odchodu děsivě chřadne!

Nedávno se totiž královna měla dostavit do Ženského institutu v Sandringhamu, kam nakonec nedorazila. Královna se každoročního shromáždění účastní už od roku 1943, ale tentokrát se na to necítila, a tak to pouhých 30 minut před tím zrušila. Informace přinesl deník The Sun.