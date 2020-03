Meghan a Harry zažívají peklo kvůli synovi: Dopadne to s ním špatně?

Deník The Sun potvrdil, že od megxitu skončily další dvě chůvy a Meghan marně hledá kvalifikovanou náhradu. Kdyby se o chůvu zajímala Kate, na stole by jí přistálo tisíce životopisů, v případě Meghan je to zcela naopak; její reputace ji předchází a nikdo pro ni nechce pracovat.



,,Během dvou měsíců odešly od vévodů ze Sussexu dvě chůvy, Meghan se nyní snaží najít další," uvádí The Sun s obhajobou z nepotvrzeného zdroje, že chůvy neodešly proto, že by se k nim bývalá herečka chovala špatně, ale proto, že se dítě vyvíjí a s ním i potřeby a nároky na chůvy. Nikdo tomu samozřejmě nevěří.