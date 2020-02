Jako by se princ Harry rozhodl, že jeho milovaná Meghan a syn Archie potřebují konečně najít místo, kde by se dočkali vytouženého klidu. Proto vévoda ze Sussexu hodlá dát své Meghan Markle dům, o kterém snila už jako malá holka. Asi vás nepřekvapí, že v luxusu se tenhle páreček bude koupat od rána do večera.