Princezna Diana i slzy: Tohle diváci rozhovoru Meghan a Harryho možná přehlédli

Rozhovor vévodkyně Meghan s moderátorkou Oprah vyvolal vlnu soucitu a pochopení, ale také rozhořčení a zklamání. Drtivá většina diváků se soustředila hlavně na slova Meghan a Harryho, a tak jim mohla uniknout pozornost od malých detailů, které přitom znamenají mnoho. Čeho si veřejnost dost možná nevšimla?

Dlouho očekávaný rozhovor vévodkyně Meghan a prince Harryho s moderátorkou Oprah konečně spatřil světlo světa. Šlo vůbec o první oficiální interview, které dvojice poskytla, od doby, kdy se rozhodli vzdát se královských povinností a přestěhovat se do Spojených států. A lidé zůstali sedět s otevřenou pusou.

Manželé se rozpovídali o důvodech, které je vedly k odchodu z britské královské rodiny. Mluvili o rasismu, úzkostlivých stavech, a dokonce sebevražedných sklonech. Harry a Meghan svou výpovědí šokovali zkrátka všechny. A protože se téměř každý divák soustředil hlavně na výpověď dvojice, mohly jim snadno uniknout detaily, které se v rozhovoru objevily…

Odkaz na princeznu Dianu

Meghan Markle na sobě v interview měla elegantní černé šaty s květinovým vzorem. Její outfit pak podtrhlo i několik šperků. Mezi nimi byl podle webu Insider tak náramek značky Cartier, který kdysi patřil princezně Dianě. Je dost možné, že si náramek Meghan nevybrala náhodou a zvolila jej právě proto, že se ve službách britské královské rodiny potýkala s obdobnými psychickými problémy jako právě kdysi princezna Diana.

Na obdobnost situace poukazoval i rozhovoru i sám princ Harry. „Můj největší strach byl ten, že se bude historie opakovat,” mluvil o jednom z důvodů, proč se s manželkou rozhodli z Velké Británie odstěhovat. „Víte, cítím velkou úlevu a jsem velmi šťastný, že tu mohu sedět, povídat si s vámi a vedle sebe mám svou ženu. Protože si nedokážu představit, jaké to muselo být pro mou matku, když si tímhle vším procházela úplně sama. To, co se za poslední roky stalo, pro nás bylo velmi těžké. Ale alespoň máme jeden druhého,” dodal ještě Harry.

Roztomilá přezdívka

Harry a Meghan měli pochopitelně obavy o prince Philipa, který byl před několika týdny hospitalizován v nemocnici. V souvislosti s tím Meghan adresovala moment, kdy zavolala královně, aby zjistila, jak vážná situace je. Během toho prozradila přezdívku, jakou má pro svého manžela. „To ráno jsem se probudila dříve než H. a viděli jsem vzkaz od někoho z našeho týmu, ve kterém říkal, že vévoda z Edinburgu šel do nemocnice,” řekl Meghan. „A tak jsem zvedla telefon a zavolala královně, abych zjistila více,” dodala ještě. V anglicky mluvící zemích je vcelku běžné, že se lidé mezi sebou volají jen počátečním písmenem jejich jmen.

Oprah soucítila s Meghan

Jedním z nejvíce klíčových momentů celého rozhovoru je bezesporu ta část, ve které se Meghan svěřila s tím, že v nejtěžších chvílích myslela na smrt. „Už jsem prostě nechtěla být naživu,” svěřila se vévodkyně, která promluvila o trápení, které jí způsobovaly bulvární média a také fakt, že jí britská královská rodina odmítala podat pomocnou ruku.

Meghan o myšlenkách ne sebevraždu mluvila se slzami v očích. A jak bylo zřejmé, okamžik nenechal chladnou ani moderátorku Oprah. Ta si totiž v jednu chvíli sundala brýle a odložila svůj poznámkový blog. V očích se jí přitom třpytily slzy.