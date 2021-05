Zaměstnanec Paláce, který obvinil Meghan z šikany, končí: Důvod je prostý

Chvíli předtím, než světlo světa spatřil rozhovor princ Harryho a vévodkyně Meghan s Oprah, se tiskem začaly šířit zprávy o tom, že Meghan za zdmi Buckinghamského paláce šikanovala své zaměstnance. Jiný pracovník ve službách monarchie, který o jejím chování informoval svého zaměstnavatele, dal nyní výpověď.

Na začátku letošního roku obletěl svět dopis, který Jason Knauf, někdejší asistent prince Harryho a Meghan a pozdější pracovník charitativní organizace prince Williama a Kate Middleton, adresoval svým nadřízeným. V něm upozorňoval na nevhodné chování Meghan Markle k jiným zaměstnancům Paláce. Ty podle něj měla vévodkyně šikanovat. Její chování zašlo tak daleko, že dva její podřízení dokonce dali výpověď. Meghan veškerá obvinění popřela a označila je za další falešnou zprávu, jež se jen snaží poškodit její jméno.

Jason Knauf ve službách monarchie končí

V posledních letech se Jason Knauf podílel hlavně na práci na královské nadaci prince Williama a jeho manželky Kate. Teď se ale rozhodl podle webu Page Six spolupráci ukončit. Vedly ho k tomu rodinné důvody. Jeho manžel je totiž diplomat a na několik měsíců se vydává za prací do zahraničí. Jason se jej tedy na jeho misi rozhodl doprovodit.

Po oznámení svého konce v nadaci se strhla lavina spekulací, podle kterých za jeho výpovědí mohla být nějaká spojitost s Meghan Markle. Podobnému důvodu ale nic nenasvědčuje. Princ William a Kate Middleton si spolupráci s Jasonem nemohli vynachválit a rozloučili se s ním krásnými slovy.

Loučí se s ním s těžkým srdcem

Princ William a Kate byli s prací Jasona Kanufa nadmíru spokojeni, o čem svědčí i způsob, jak se k jeho odchodu vyjádřili. „Jason byl součástí našeho týmu od roku 2015. Jsme nesmírně vděčni za jeho tvrdou práci a odhodlání jak v královské nadaci, tak jeho předešlé práci na oddělení komunikace,” řekli manželé ve svém prohlášení. „Co se chopil role generálního ředitele, způsobil pozitivní změny. Ukázal vizi naší charitativní práce a poukázal na to, co je pro nás nedůležitější. Jsme smutni, že nás opouští. Přejeme mu jen to nejlepší do jeho další kariéry,” dodali ještě.

A za práci pro Palác je nesmírně vděčný i Jason sám. „Pracovat pro vévodu a vévodkyni z Cambridge bylo tím největším privilegiem mé kariéry. Vždycky budu vděčný za tuto příležitost,” uvedl.

Zprávy o šikaně se objevily chvíli před rozhovorem prince Harryho a Meghan:

Zdroj: Youtube