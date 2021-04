Bývalý partner Meghan Markle promluvil: Na její šikanování má jasný názor

Před několika týdny vypluly na povrch zprávy o údajném nepřípustném chování Meghan Markle k zaměstnancům britské královské rodiny. Dle těch se totiž měla dopouštět šikany na svých asistentech, přičemž některé z nich měla rozplakat, či dokonce dovést k výpovědi. Její bývalý partner Joshua Silverstain nyní řekl, co si o těchto obviněních myslí…

Není to tak dávno, co tisk po celém světě zaplavily informace, které na Meghan Markle vrhaly špatné světlo. Hovořilo se v nich o tom, že měla Meghan šikanovat zaměstnance Buckinghamského paláce. Jednu ze svých asistentek měla rozplakat, další dala raději výpověď, než aby nadále pro Meghan pracovala. Jde ale o pravdivé zprávy, nebo se jen někdo snaží (opět) Meghan očernit?

Bývalý partner promluvil

Herec Joshua Silverstain, který s Meghan tvořil pár ještě v dobách, kdy byli oba v období dospívání, tvrdí, že musí jít o nějaké nedorozumění. Dle svých slov totiž nevidí svou bývalou lásku jako člověka, který by si liboval ve špatném zacházení s ostatními. „Vnímám ji jako člověka, který dělá všechno tak, jak jí připadá, že by se to dělat mělo, aby byla šťastná a mohla koexistovat v systému, který možná nebyl tak úplně vřelý k tomu, kým je a odkud pochází,” řekl podle Us Weekly její bývalý partner.

„Když vidíte ženu odlišné barvy kůže, zvláště pak černošku, která se postaví sama za sebe a mluví proti tomu, co považuje za neuctivé, mají často běloši tendenci brát takové chování negativně. Nechtějí totiž, aby se dělo. Je to jako kdyby se od lidí očekávalo, že znají své místo, a když se mu chtějí vymanit, ostatní říkají, že je to problém,” dodal ještě.

Buckinghamský palác záležitost prošetří

Sama Meghan veškerá obvinění drsně odmítá. S manželem je považují za „vypočítavou kampaň založenou na nepravdivých a ubližujících informacích”. Buckinghamský palác se však věcí míní zabývat. „Jsme značně znepokojeni obviněními v magazínu The Times, která vnesli bývalí zaměstnanci vévody a vévodkyně ze Sussexu. Náš personální tým prozkoumá veškeré okolnosti související s těmito zprávami,” uvedl Palác ve svém prohlášení.

„Zaměstnanci, kteří byli v té době ve službě i ti, jež nadále pro královskou rodinu nepracují, budou pozváni k výpovědi. Královna nebude tolerovat žádnou šikanu či obtěžování na pracovišti,” řekl světu ještě Buckinghamský palác. Kdy však k takovému přezkoumání dojde, není zcela jasné.

#youtube|gF6wgBUT0N8|22s#