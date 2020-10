Harry a Meghan: Vyštvala je z rodiny rasistická šikana prince Philipa?

„Harry a Meghan byli v královské rodině šikanováni. Harry udělal moudré a dospělé rozhodnutí, kterým uchránil svoje malé dítě a manželku před toxickým prostředím,“ míní Carroll. U většiny veřejnosti se s takovým pochopením nesetkal. Kritizován byl i za to, že svoje rozhodnutí s Meghan zveřejnili na sociálních sítích. Královna o tom neměla ani tušení.

Poté, co slova o odchodu, vypustili do světa, Británie byla v šoku a Buckinghamský palác zuřil. „Je to ohromující, je to historické, v moderních dějinách to nemá obdoby,“ uvedl zpravodaj BBC Jonny Dymond, jenž se podobně jako Carroll zaměřuje na britskou monarchii.

Nikdo z mediálních expertů si nepamatuje doby, kdy by královská rodina vytahovala svoje spory na veřejnost. Všechno vždy proběhlo v absolutní tichosti. Těm časům ale zřejmě odzvonilo a jemný nesouhlas dala najevo i královna Alžběta. To se v minulosti také nestalo. Měla zřejmě co dělat, aby svůj vztek udržela na uzdě.