Meghan královnu odmítla! Skandál s otcem si chce vévodkyně vyřešit sama

Takový zásah do soukromí pochopitelně neunikl pozornosti královny Alžběty II., která byla odhodlaná situaci ihned řešit. „Královna byla velmi znepokojena tím, jak se situace vymykala kontrole. Buckinghamský palác chtěl zajistit, aby se o věci brzy přestalo mluvit,” uvedl zdroj podle webu The News novinářce Vanesse Grigoriadis.

„Bylo to nařízení přímo od královny. Svým dvořanům dala přesné instrukce, aby došlo k rychlému vyřešení situace. Ale Kensingtonský palác nezpíval tu stejnou písničku. Meghan to tak nechtěla. Nechtěla se, aby se do věci někdo angažoval a chtěla si to vyřešit po svém,” uvedl ještě zdroj.