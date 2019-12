Meghan Markle trpí POPORODNÍ DEPRESÍ: Archieho nemůže ani vidět!

Deprese ji obrátila k jediným dvěma věcem, které jí dělají dobře - čerstvý vzduch vanoucí skrze tisícový dav fanoušků a fotografů, a jídlo, spousty jídla. Meghan se nám pořádně zakulatila a podle zdroje to nejsou těhotenská kila, je to tučné jídlo, fast foody a sladké.



,,Meghan měří 167 cm, při této výšce by měla vážit kolem 54 kilo, dva měsíce po porodu ale váží přes 70 kilogramů, to je prostě moc," pokračuje zdroj. ,,William se o ni bojí a doporučil jí, aby začala chodit k psychoterapeutovi. Meghan to ze začátku odmítala, nakonec na to přistoupila. Právě terapeut jí diagnostikoval poporodní depresi."