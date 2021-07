Jen náhoda? Exmanžel Meghan Markle prozradil zásadní novinku

Přáteli rozhodně nejsou, přesto se jejich životy v jistých oblastech odvíjí velmi podobně, a to navíc v podezřele stejnou dobu. Exmanžel vévodkyně Meghan na sociální síti prozradil radostnou novinku. Bude z něj totiž dvojnásobný otec. Zprávu přitom oznámil jen pár týdnů po narození Meghaniny dcery Lilibet. A podobně tomu bylo i v případě dnes již dvouletého Archieho.

Možná jde jen o pouhou náhodu, pozornost veřejnosti exmanžel vévodkyně Meghan přece jen přitahuje. Filmový producent Trevor Engelson, který se s Meghan Markle seznámil podle Blesku v roce 2004 a po šesti letech se s budoucí vévodkyní oženil, nyní podezřele svou bývalou manželku kopíruje. A to hned v několika směrech.

Napřed svatba, pak i děti

Manželství Meghan Markle a Trevora moc dlouho nevydrželo, a to pravděpodobně kvůli její rozjíždějící se kariéře. Manželé se tak rozvedli jen po dvou letech manželství. Od té doby spolu podle všeho v kontaktu nejsou. Zvláštní je ale načasování Trevorových životních milníků. Svou současnou manželku Tracey požádal o ruku jen dva týdny po svatbě Harryho a Meghan. Na tom by zřejmě nebylo nic k pozastavení, větší pozornost ovšem budí příchod jeho prvního syna na svět.

Jen tři měsíce po narození syna Harryho a Meghan, Archieho, se totiž Trevor a jeho manželka rovněž dočkali vytouženého miminka. A jak se zdá, situace se zopakuje i v letošním roce. Tři týdny po narození malé Lilibet na sociální síti totiž oznámil, že se i on zanedlouho stane dvojnásobným otcem. „tahle věc s dítětem byla prozatím dost dobrá… tak si to zopakujeme. Už na podzim!” uvedl Trevor ve svém prohlášení podle webu OK! Magazine.

Opouští Meghan kamarádky?

O Meghan je známo, že během svého manželství s Harrym přetrhala kontakty s některými ze svých známých, na kamarádku Jessicu Mulroney nedala dlouhou dobu dopustit. Stylistka se jí několikrát i veřejně zastala. Později ale vévodkyně nabyla pocitu, že z jejího jména Jessica těží.

V posledních dnech pak sama Jessica na Instagramu sdílela zvláštní zprávu. „Život se mění. Ztrácíte lásku. Ztrácíte přátele. Ztrácíte kousky sebe, u kterých by vás ani nikdy nenapadlo, že mohou zmizet. A potom, bez vašeho vědomí, se ty kousky začnou zase vracet. Nová láska se objeví, lepší přátelé vám zkříží cestu. A vaše silnější, moudřejší já se na vás dívá ze zrcadla,” napsala Jessica. Dala tím snad najevo, že s Meghan rozkmotřily?

Meghan Markle se s bývalým manželem rozvedla dva roky po svatbě

