Jak se Meghan Markle chová k zaměstnancům? Stylista z ní byl nervózní

O tom, jak se Meghan Markle údajně chová ke svým zaměstnancům, padlo už mnoho. Povětšinou však převažují negativní názory, které ovšem Meghan považuje jen za prostředek očernění jejího jména. O to radostnější je pak výpověď jejího vlasového stylisty, který si spolupráci s vévodkyní nemohl vynachválit.

Jen co se Meghan začala objevovat po boku prince Harryho, spustila se na pár doslova lavina. Bulvární plátky jim nedaly pokoj a v drtivé většině případů na dvojici „kydaly” špínu ze všech stran. Jedno jí ale musely nechat – Meghan se totiž takřka okamžitě stala uznávanou módní ikonou, od které se inspirovaly miliony žen po celém světě. Jejímu vytříbenému šatníku rovněž vždy dominovaly skvěle upravené vlasy. Za ty byl zodpovědný vlasový stylista George Northwood. Co řekl o spolupráci s vévodkyní?

Zpočátku strach, pak úleva

Northwood s královským párem spolupracoval téměř po celou dobu jejich setrvání v britské královské rodině. Doprovázel je na mnoha cestách a dbal o jejich koruny krásy. Před prvním setkáním byl ovšem z Meghan značně nervózní, sdělil britskému vydání magazínu Vogue dle serveru Mirror. To se podle něj ovšem velmi brzy změnilo. „Myslím, že jsem ji potkal poprvé někdy v únoru 2018 v období Valentýna. Okamžitě jsme si sedli, mluvili jsme stejnou řečí,” vzpomínal kadeřník na moment, kdy se s vévodkyní setkal úplně poprvé.

Hodně ho naučili

George Northwood svou výpovědí zcela smetl ze stolu veškeré zprávy o tom, že by se Meghan mohla chovat ke svým zaměstnancům odměřeně, či dokonce povýšeně. „Jel jsem s nimi na tři týdny do Austrálie, na Nový Zéland a do Tongy. Častokrát jsme spolu byli jen my dva - já a Meghan. Byli jsme se velmi blízcí, strávili jsme spolu celé dny. Hodně jsme se spolu zasmáli,” pokračoval kadeřník ve své výpovědi, v níž označil Meghan za skvělého člověka.

„Užil jsem si každou minutu spolupráce s touto úžasnou dvojící, která nejen že podporuje malé podnikatele, ale také mě naučila mnoho o odlišnostech, rovnoprávnosti a důležitosti dobrého duševního zdraví,” řekl k manželům.

„Meghan byla velmi moderní princeznou. Takovou princeznou, se kterou se můžeme ztotožnit a ke které můžeme vzhlížet. A její vlasy tomu nasadily korunu,” dodal na závěr.

Podívejte se, jak to Meghan sluší se zcela neupravenými vlasy:

Zdroj: Youtube