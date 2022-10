Meghan Markle si potrpí na zlato i diamanty: Nejdražší kousky dostala od Harryho

Zdroj: Profimedia

Vévodkyně Meghan Markle měla už před svatbou s princem Harrym slušnou sbírku nejrůznějším šperků a doplňků, ty nejexkluzivnější kousky se k ní ale dostaly až po vstupu do britské monarchie. Některé z nich nemají vysokou jen peněžní hodnotu, ale také tu citovou.

Meghan Markle se během svého působení v britské královské rodině i mimo ni stala pro mnohé ženy velkou inspirací. A to nejen díky svým názorům, ale také svému stylu, který se spousta z jejích obdivovatelek snaží napodobit. Zdaleka ale nejde jen o šaty a boty, ale také doplňky v podobě hodinek, náramků anebo třeba náušnic. Kdo by ale chtěl mít ve své šperkovnici některý z kousků, které si Meghan zamilovala, ten by si musel připravit pořádný balík.

První dárek od Harryho

Vévodkyně často nosí drahé doplňky od světoznámých návrhářů a mnozí nabyli dojmu, že luxusnímu zboží propadla až poté, co se přivdala do britské královské rodiny. To ale není úplně pravda. V dobách, kdy byla herečkou a zářila v seriálu Kravaťáci, si totiž vydělala dost peněz na to, aby si mohla žít na vysoké noze. V roce 2015 si pak z honoráře koupila hodinky značky Cartier za 5 800 dolarů (zhruba 150 tisíc korun). V rozhovoru pro Oprah pak uvedla, že hodinky jednou věnuje své dceři.

Její sbírka šperků se pak začala naplno rozrůstat s příchodem prince Harryho do jejího života. Ten ji krátce poté, co spolu začali randit, podle webu The Sun obdaroval klasickým zlatým Cartier náramkem v hodnotě asi 150 tisíc korun.

Zásnubní prsten za bezmála 7 milionů korun

Když se pak Harry rozhodl požádat Meghan o ruku, pořádně se plácnul přes kapsu. Poklekl před ní s diamantovým prstenem, který sám navrhl, a osobně na něj vybral drahé kameny, jež jej pokrývají. Hlavní diamant na prstenu pochází z Botswany, kde pár kdysi strávil společnou dovolenou, a další kamínky pak vzal Harry z osobní kolekce své matky, princezny Diany. Hodnota prstenu se pohybuje kolek 7 milionů korun.

Diamanty ale nejsou to jediné z vlastnictví princezny Diany, co Meghan nosí. Harry jí totiž věnoval i hodinky Cartier za půl milionu korun, které v devadesátých letech jeho matka nosila.

Meghanina kolekce šperků čítá mnoho exkluzivních kousků, které mají hlubší význam. Během jednoho z rozhovorů měla vévodkyně na krku například dva řetízky s diamantovými přívěšky, které byly ve tvaru konstelace hvězd, jež panovala při narození jejích dětí. Meghan se zkrátka nedívá jen na použité materiály, ale také symboliku.

