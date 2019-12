Meghanin pokus být jako Diana se obrátil proti ní: VŠICHNI JI NESNÁŠÍ!

A zase ta Meghan. Co provedla tentokrát? Co špatného si oblékla? Co odhalila? Koho nechala vyhodit z paláce? Královští experti tvrdí, že to s její reputací jde od desíti k pěti. Meghan se podle nich marně snaží vyrovnat zesnulé princezně Dianě, čímž si znepřátelila celý palác!

Vévodkyně ze Sussexu byla ještě před několika měsíci nejoblíbenější členkou britské královské rodiny. Možná dokonce všech královských rodin po celém světě. Musela však počítat s tím, že jednoho dne ji bude čekat strmý pád dolů. Že však nastane necelý půlrok po velkolepé svatbě s princem Harrym? Její hollywoodská hvězda stoupala, v okamžiku, kdy přesedlala na bílého koně prince Harryho, začala pohasínat, dokud se zcela neztratila. Meghan Markle má nejasno v tom, co od života vévodkyně chce - nelíbí se jí protokol, přesto se snaží působit jako ukázková dáma, PŘESTO se zaměstnanci mluví jako s kusem hadru. O co jí jde?

Meghan by se podle královských expertů ráda stala novodobou princeznou Dianou. A možná by se jí stát mohla; snaží se pomáhat nebohým obyvatelům planety, její charitativní práce pro oběti požáru v Grenfell je vysoce obdivovaná, přesto dělá jeden průšvih za druhým. Tak třeba dvě její asistentky se rozhodly odejít, protože nestrpěly její despotickou náturu. Kate ji sprdla, že si vůbec dovolila napomenout její zaměstnance, královna už novou vévodkyni psychicky nedává a domlouvá Harrymu, že by měl následovat kroky svého otce.

Podle autorky knih o královské rodině Claudii Joseph se Meghan snaží změnit spoustu věcí najednou, vyvětrat zatuchlé prostory Buckinghamského paláce a přinést do monarchie novotu, což jaksi nezvládla a sype si popel na hlavu. Negativní publicita ji obklopuje ze všech stran a Meghan neví, co dělá špatně. Nebo možná ví, ale nechce si přiznat chyby, kterých se dopustila. Chtěla být jenom vzorem pro miliony lidí a dostát svého vzoru - princezně Dianě. A to se jí zatím nedaří.

Joseph se snažila porovnat obě vévodkyně v úplných počátcích. Zatímco Kate Middleton byla skoro vždy vykreslena v pozitivním světle, Meghan stála v jejím stínu. Vévodkyně z Cambridge je z obou ta klidnější povaha, zatímco Meghan ráda porušuje pravidla. ,,Realita je taková, že Kate je zcela odlišná osobnost," řekla Joseph. ,,Je tichá, nesnaží se změnit královskou rodinu, nesnaží se dělat nic jinak, je jako William. Nemá ráda publicitu, nechce být středem pozornosti."

,,Kate se často cítila pod tlakem, kolovaly o ní různé příběhy," pokračuje Joseph. ,,Nesnaží se ale porušovat žádná pravidla, ne vědomě, ne stejným způsobem jako Meghan. Lidé ovšem obdivují Meghan, protože se snaží přenést královskou rodinu do 21. století." Přesně jako se snažila Diana vnést do paláce trochu novoty, nastolit jiný, nový řád, změnit zastaralá pravidla, která všem lezou krkem, být neobyčejná princezna, princezna lidí. Tohle všechno chtěla Meghan za poslední půlrok stihnout, ale neuvědomuje si, že je to běh na dlouhou trať. Možná by měla zmírnit a soustředit se na své budoucí dítě a proměnu světa odsunout na později.

