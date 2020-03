Harry a Meghan týrají královnu: Alžběta II. je chováním vévodkyně těžce zdrcená

"Tito dva si zřejmě myslí, že protože on byl princ a ona se od televizní herečky druhé kategorie vyšplhala k vévodkyni, měl by se jim klanět celý svět. Oba působí, jako by jim svět dlužil životní styl krále a královny," říká zdroj z urozených kruhů. "Ty očekávání jsou směšná. Harry je v podstatě nikdo, protože William je dědicem trůnu, on ne. A Meghan by si měla přiznat, že největší její role byla v televizním seriálu o právnících. Je jí 38 a podle hollywoodských standardů je prakticky za zenizem. Myslet si, že má teď na velké role jen díky svatbě s Harrym, je pobuřující! “