Meghan není jediná: Rasismu v královské rodině čelili i jiní

Britská média v současné době nežijí ničím jiným, než rozhovorem, který moderátorce Oprah Winfrey poskytli Meghan Markle a princ Harry. Meghan v něm viní Buckinghamský palác z rasismu a neuctivého chování. Vévodkyně nepopřela ani myšlenky na sebevraždu. Žena tmavé kůže se přitom v historii aristokracie už vyskytovala.

Po odchodu z královské rodiny se princ Harry a vévodkyně Meghan stáhli do ústraní a o strastech, které zažívali v Buckinghamském paláci, nemluvili. Tedy až dosud.

Slavný pár se rozhodl vystoupit v show Oprah Winfrey, kde otevřeně hovořili o tom, jaké je to žít pod tlakem. Pořad odvysílala stanice CBS. Hned po zveřejnění bylo jasné, že královská rodina bude mít co dělat, aby se obhájila.

Meghan v rozhovoru mimo jiné říká, že o životě v královské rodině měla velmi naivní představy a naznačila, že kritiku veřejnosti nenesla lehce.

„Co bylo v posledních letech opravdu obtížné, je když realita a její vnímání jsou dvě velmi odlišné věci. Soudí vás podle svých dojmů, ale vy žijete ve skutečné realitě. Ty dvě věci jsou v naprostém protikladu, ale lidem to nevysvětlíte,“ uvedla.

Meghan měla sebevražedné myšlenky

„Už jsem prostě nechtěla žít,“ pokračovala s tím, že měla myšlenky na sebevraždu, ale pomoc jí byla odepřena.

V neposlední řadě zmínila, že v královské rodině během jejího těhotenství s Archiem panovaly obavy „jak tmavá může být jeho pokožka, když se narodí,“ svěřila se. Matka Meghan je totiž černoška. Kdo nevhodný dotaz vznesl, odmítla říci. Vévodkyně v minulosti prodělala potrat a nyní čeká holčičku.

Nutno podotknout, že Meghan není jediná žena tmavé kůže, která se kdy pohybovala v aristokracii. Podle doktorky Priyy Atwal, výzkumné pracovnice z Oxfordské univerzity a autorky knihy Royals and Rebels: The Rise and Fall of the Sikh Empire, přijala do rodiny královna Viktorie děti z kolonií. Stalo se tak v 19. století a byl to „způsob, jak se dozvědět více o jejích nových teritoriích a zlepšit obrázek její rodiny,“ napsala Atwal na Twitteru.

Už o královně Charlotte se tvrdilo, že měla černošské předky

Je však téměř jasné, že se našli lidé, kteří počínání Viktorie neschvalovali a děti musely čelit více či méně nápadnému rasismu. Zmínek je v historii více.

O královně Charlotte (1744 - 1818), manželce krále Jiřího III., se tvrdilo, že měla černošské předky, ale tvrzení bylo sporné.

Historik Mario de Valdes y Cocom v článku z roku 1999 skutečně tvrdil, že „Charlotte, dcera německého vévody Charlese Louise Fredericka z Mecklenburgu a jeho manželka, princezna Elisabeth Albertine ze Saxe-Hildburghausenu“ pocházely přímo z Margaritade de Castro y Sousa, tedy černošské větve portugalského královského domu. Informace přinesl web dw.com.