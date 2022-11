Kritická matka i závislý bratr: Kteří slavní se nepohodli se svými příbuznými?

Zdroj: Profimedia

Přestože se životy celosvětově známých osobností mohou zdát na první pohled jako jedna velká pohádka, ve které není nouze o lásku, peníze a slávu, za zavřenými dveřmi má často k pohádkovému příběhu velmi daleko. Své o tom ví například Meghan Markle, Jennifer Aniston anebo třeba Julia Roberts.

Mají vše, na co si ukážou, září na stříbrných plátnech a přebírají jedno ocenění za druhým, přesto jim něco chybí – podpora a uznání od těch nejbližších. I známé osobnosti nezřídka kdy řeší problémy v rodině, často jsou pak jejich vztahy s rodinnými příslušníky natolik poškozené, až jsou nenapravitelné.

Když sestra žaluje sestru

O tom, že vztahy mezi Meghan Markle a její polorodou sestrou Samanthou nejsou úplně vřelé, se hovoří už dlouho. V létě letošního roku ovšem dospěly do takové fáze, že se Samantha rozhodla vévodkyni zažalovat za šíření lží a polopravd. Meghan podle webu Us Weekly měla o své starší sestře například říct, že se snaží přiživovat na její slávě. Vyřčená slova údajně zásadně pošramotila pověst Samanthy a znemožnila jí vedení normálního života. Ať už to ale bylo jakkoliv, je jasné, že k sobě sestry už nikdy cestu nenajdou.

A vztahy mezi sourozenci nejsou nijak ideální ani mezi Julií Roberts a jejím bratrem Ericem. Jak píše web People, přestože si byli vždy velmi blízcí, vše se změnilo ve chvíli, kdy se začal Eric potýkat s problémy s drogami. Co přesně se mezi sourozenci v té době odehrálo, vědí asi jen oni dva. Z krize se ale nikdy nevzpamatovali a jejich vztahy i po letech zůstávají na bodu mrazu.

Neúnosná kritika

Hvězda seriálu Přátelé, Jennifer Aniston, neměla problémy se sourozenci, ale s matkou Nancy. Ta byla posedlá tím, aby byla perfektní nejen ona sama, ale i její dcera. „Byla velmi kritická. Kritická i ke mně. Protože byla modelka, byla krásná, nádherná. A já nebyla. Také měla problém odpouštět. Pořád v sobě nesla nějakou nenávist, přišlo mi to úplně zbytečné,” uvedla představitelka Rachel v jednom z rozhovorů pro The Hollywood Reporter.

Rihanna zažalovala otce

Ne příliš vřelý vztah mezi Rihannou a jejím otcem Ronaldem se formoval už od jejího dětství. Podle BBC bojoval Ronald s alkoholismem a drogovou závislostí a ke své rodině se choval otřesně. Když se pak Rihanna stala slavnou, parazitoval na jejím jméně a snažil se z její slávy vytřískat co nejvíc. Prodával například bulvárním médiím její fotografie bez jejího vědomí. V jednu chvíli zpěvačce došla trpělivost a otce zažalovala.