Zanevřela Meghan Markle i na kamarádky? Jedna z nich sdílela zvláštní citát

O tom, že vévodkyně Meghan rozvázala veškeré vztahy se svou rodinou, se hovoří již delší dobu. Jak se ale zdá, manželka prince Harryho se už nebaví ani s kamarádkami, s nimiž byla ještě nedávno takřka nerozlučná. Jedna z jejich přítelkyň teď sdílela citát, který může napovědět mnohé.

Ještě nedávno ji bránila, dnes to vypadá, že si nemohou přijít na jméno. Jessica Mulroney byla dlouhou dobu považována za jednu z nejbližších přítelkyň vévodkyně Meghan. Stavěla se na její stranu, když se o Meghan hovořilo jako o osobě šikanující druhé, a zastávala se i prince Harryho, když byla odvysílána jedna z epizod show The Me You Can’t See, v níž Harry hovořil o psychických problémech, jež mu podle všeho způsobila britská královská rodina.

Vždy na straně Meghan a Harryho

V květnu, kdy světlo světa spatřila výpověď prince Harryho, Jessica sdílela na sociální síti jasnou zprávu. „Když jste připraveni, mluvte o tom, v co věříte. Nezáleží na tom, jak hlasité ostatní hlasy jsou, ten váš je tím jediným, na kterém by pro vás mělo záležet,” podpořila stylistka nepřímo manžela své dobré kamarádky. Meghan na tom všem ale dle webu Page Six něco tak úplně nesedělo…

Profitovala snad z Meghan?

Deník Page Six v minulosti již informoval o tom, že se kamarádky Meghan a Jessica rozkmotřily a došlo mezi nimi k několika neshodám. Meghan totiž připadalo, že Jessica profitovala z toho, že veřejně hovořila o jejím přátelství s vévodkyní. Nyní se na Instagramu stylistky objevil zvláštní citát, který dost možná hovoří za vše.

„Život se mění. Ztrácíte lásku. Ztrácíte přátele. Ztrácíte kousky sebe, u kterých by vás ani nikdy nenapadlo, že mohou zmizet. A potom, bez vašeho vědomí, se ty kousky začnou zase vracet. Nová láska se objeví, lepší přátelé vám zkříží cestu. A vaše silnější, moudřejší já se na vás dívá ze zrcadla,” zveřejnila na sociální sítí Jessica. Snaží se tak snad dát najevo, že se s Meghan po hádce nikdy neudobřily? Vzhledem k tomu, nakolik Jessica svou kamarádku právě prostřednictvím Instagramu podporovala, je velmi pravděpodobné, že jej nyní využívá k tomu, aby světu řekla, jak se jejich přátelství vyvíjí.

Meghan možná přišla o kamarádku:

