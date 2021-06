Korunovace Meghan Markle: Porazila Kate a vysloužila si zvláštní titul

Dlouhá léta se spekuluje o osobní válce mezi vévodkyněmi Meghan Markle a Kate Middleton. I když nic nebylo nikdy potvrzeno, jisté napětí mezi manželkami princů Harryho a Williama přece jen patrné je. A nyní bude možná zase o něco větší. Meghan totiž bude korunovaným nejikoničtějším členem britské královské rodiny.

Slova o tom, jaká nevraživost panuje mezi Kate Middleton a Meghan Markle, se světem šíří již několik let. Tomuto faktu nahrává i tvrzení Meghan, která v rozhovoru s Oprah prozradila, že ji krátce před svatbou s princem Harrym měla během příprav Kate v hádce rozplakat. A vzhledem k tomu, jaké vztahy dnes panují mezi vévodou a vévodkyní ze Sussexu a zbytkem královské rodiny, je jasné, že se jejich tichá válka rozhodně neuklidnila.

Meghan porazila Kate

A nynější zjištění možná situaci ještě zhorší. Podle webu The News totiž módní magazín PrettyLittleThing korunoval Meghan Markle titulem „nejikoničtějšího člena britské královské rodiny”. Vychází to z analýzy internetového vyhledávání napříč Spojenými státy a Velkou Británií. Podle průzkumu se totiž outfity Meghan v loňském roce vyhledávaly zhruba 148 550 krát, zatímco móda vévodkyně Kate zajímala uživatele „jen” 145 400 krát.

Obě ženy přitom patří mezi obrovské módní inspirace. Fanoušci jejich styl rádi kopírují a již několikrát se stalo, že se oblečení, jež si na sebe vévodkyně vzaly, krátce na to zcela vyprodalo.

Rána pro Kate?

I přesto by mohly být výsledky analýzy pro Kate velmi důležité. Podle webu yahoo!live se totiž Kate již nyní připravuje na svou budoucí roli královny a velmi si proto zakládá na tom, jak ji veřejnost vnímá. O to víc ji pak mohl průzkum vyhledávaných výrazů překvapit.

Kate se musela zhostit několika pracovních rolí poté, co se Harry a Meghan rozhodli britskou monarchii opustit. Jak uvádí některé zdroje, Kate je nesmírně vyčerpaná. „Jistě že se usmívá, ale nechce tolik pracovat. Cítí se vyčerpaná a uvězněná. Pracuje stejně tvrdě jako vrcholový manažer. Nemá ani skoro žádné volno,” řekl člověk z jejího okolí. Kate zkrátka dělá vše pro to, aby se všem zavděčila. Přesto ale podle všeho veřejnost zajímá více Meghan. Prohloubí výsledky analýzy ještě více propast mezi vévodkyněmi, nebo to obě přejdou bez povšimnutí?

Meghan je uznávanou módní ikonou:

Zdroj: Youtube