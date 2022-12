Meghan Markle vzpomínala na první setkání s Kate: Z jejího chování byla v šoku

Zdroj: Profimedia

V nové dokumentární sérii s názvem Harry & Meghan otevírají vévoda a vévodkyně ze Sussexu své soukromí široké veřejnosti. V prvních třech epizodách s otevřeností vyprávějí o tom, jak se seznámili, co si jeden o druhém mysleli, a také popisují první setkání s příbuznými. Meghan konkrétně vypráví o momentu, kdy se seznámila s princem Williamem a Kate Middleton.

Princ Harry a Meghan Markle se rozhodli otevřít své soukromí v dokumentu Harry & Meghan a naplno hovoří o tom, co prožívali za zdmi Buckinghamského paláce. Kromě toho se ale soustředí i na to, jak vypadaly jejich životy předtím, než se poznali, a popisují i dění, které následovalo jejich seznámení. Součástí toho je i Meghanino seznamování s ostatními členy britské královské rodiny.

Bosá Meghan v roztrhaných džínách

Sama Meghan na první setkání s princem Williamem a jeho manželkou Kate Middleton vzpomínala se smíchem. „Když se na to teď zpětně podívám, je to vtipné. Protože teď vím mnohem víc a jsem ráda, že jsem to samé nevěděla tenkrát. Protože jsem alespoň mohla být sama sebou bez jakékoliv přípravy,” uvedla v dokumentu manželka prince Harryho.

„Když k nám přišli William a Kate na večeři, bylo to poprvé, co jsem je viděla. Pamatuji si, že jsem byla v roztrhaných džínách a byla jsem bosa. Byla jsem ‚objímač’, vždy jsem se ráda objímala. A úplně jsem si neuvědomila, že je to pro spoustu Britů zvláštní,” pokračovala ještě vévodkyně.

Zarážející překvapení

Přestože první setkání proběhlo skvěle, Meghan přiznala, že ji jedna věc zarazila. Konkrétně to, že způsob chování členů britské královské rodiny na veřejnosti není tak úplně odlišný od toho, jak se chovají za zavřenými dveřmi. „Myslím, že jsem začala velmi rychle rozumět tomu, že ta formalita zvenčí se dostává i dovnitř,” prohlásila Meghan Markle, pro kterou bylo šokující, že se William a Kate během večeře chovali prakticky stejně formálně, jako se chovají, když plní své královské povinnosti.