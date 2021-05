Nejde jen o Meghan: Ani Kate prý nebyla připravena na královský život

Jedním z témat, kterému se Meghan Markle věnovala v rozhovoru s Oprah, byla i absence jakékoliv přípravy na život v britské královské rodině. Meghan tak nevěděla, jak se dle kodexu monarchie v určitých situacích chovat, a vše se tak musela učit „za pochodu”. Známý spisovatel ovšem přišel s tvrzením, že podobná „školení” britská královská rodina málokdy nabízí. Obejít se bez nich musela i například Kate Middleton.

Spisovatel Andrew Morton, který ma na svém kontě mimo jiné i biografii princezny Diany, se nechal dle webu Insider slyšet, že Meghan Markle nebyla jedinou ženou, která do britské královské rodiny vstupovala nepřipravená. Meghan se totiž v rozhovoru s Oprah nechala slyšet, že jí při vstupu do rodiny nebyl nabídnut žádný formální trénink, během kterého by se naučila vše, co s její novou úlohou souviselo.

Vše se musela naučit sama

Meghan se tak dle svých slov musela sama naučit britskou národní hymnu, písně zpívané při mších, i historii země. Podle Mortona však nejde o nic výjimečného. „Není to tak, že by tady byla nějaká škola pro princezny, kde byste seděli a učili se vše od A po Z. Naučíte se to, jak se říká, na koleni. Naučíte se to ze zkušeností,” řekl spisovatel a dodal, že obdobnou situací si prošla i manželka prince Williama, vévodkyně Kate.

„Dokonce Kate Middleton. Snažím se poukázat na to, že měla podporu své rodiny a ano, je Britka a věděla, co od ní bude očekáváno. Ale nikdo vás nedokáže připravit na tu míru zájmu, jakou najednou začnete probouzet v lidech,” pokračoval Morton s tím, že Kate samotné trvalo dlouhou dobu, než se se svou novou úlohou naplno sžila.

Kritice médií čelila i Kate

Ani vstup Kate Middleton do britské královské rodiny se neobešel bez nejrůznějších nepříjemností. I ona se totiž na určitý čas stala terčem bulvárních plátků a musela čelit kritice, která se na její hlavu snášela. Tisk jí dokonce nazýval „Líná Kate, a to kvůli tomu, že dala výpověď ve své práci, než si vzala prince Williama. „Zcela jistě byla Kate shazována před svatbou, ale teď dělá vše správně. Podle všeho na ni změnila názor i média,” řekla před časem Insideru expertka na britskou královskou rodinu Marlene Koenig.

Koenig přirovnala vévodkyni Kate k monacké princezně Grace, která byla dříve americkou herečkou. Té totiž rovněž trvalo velmi dlouhou dobu, než byla v Monaku přijata. Možná byl stejný osud připraven i pro Meghan. Ta ale měla pochopitelně všech urážek a smyšlených bulvárních článků plné zuby…

Zdroj: Youtube