Meghan údajně vévodkyni Kate nikdy nerozplakala: Bylo to prý přesně naopak!

Nový rozhovor Meghan Markle a prince Harryho s moderátorkou Oprah pořádně rozvířil vody. Jde vůbec o jejich první zpověď od doby, kdy se vzali svých královských povinností. Rozhodli se v něm uvést na pravou míru, jak vnímají nejrůznější skutečnosti související s jejich odchodem z Velké Británie. Kromě toho Meghan adresovala také zprávu o tom, že krátce před svou svatbou rozplakala vévodkyni Kate. Podle Meghan to celé bylo totiž úplně jinak!

Na konci roku 2018 obletěla médii zpráva o tom, že měla Meghan Markle rozplakat vévodkyni Kate. Celý incident se podle webu The Sun točil kolem šatů pro družičky na Meghanině svatbě. Mezi Meghan a Kate mělo dojít k drsné výměně názorů, načež prý manželka prince Williama skončila v slzách. Meghan se však nyní rozhodla očistit své jméno a řekla svou stranu příběhu…

Bylo to přesně naopak

O povaze Meghan Markle vyšly v tisku desítky článků, a podle mnohých se manželka prince Harryho leckdy k okolí nechovala zrovna hezky. Kde je ovšem skutečná pravda, ví jen ona sama a její blízcí. Právě ale na základě nejrůznějších spekulací bylo pro veřejnost snadné uvěřit zprávě o incidentu mezi Meghan a vévodkyní Kate, ze kterého měla Kate odcházet s pláčem. Meghan však nyní v rozhovoru s Oprah podle webu People uvedla, že to celé bylo úplně jinak.

„Stal se opak,” řekla Meghan. „A neříkám to proto, abych někoho znevažovala, protože to byl velmi těžký týden před svatbou. Kate byla kvůli něčemu naštvaná. Ale nakonec se k tomu postavila čelem a omluvila se. Dokonce mi přinesla květiny a dopis s omluvou,” nechala se u Oprah slyšet Meghan. „Ale nemyslím si, že by bylo fér to teď nějak vytahovat a dostávat se do detailů, protože se omluvila,” pokračovala ještě Meghan. „A já jí odpustila,” dodala ještě.

Svatba jen pro publikum

V novém rozhovoru s Oprah se Harry a Meghan vrací k nejdůležitějším momentům svému života, mezi které bezesporu patří i jejich svatba. Nyní však přišla s šokující informací. Dle jejich výpovědi totiž byl obrovský ceremoniál, který vyšel přibližně na miliardu korun, jen šarádou pro diváky. Meghan a Harry totiž chtěli, aby byl jejich sňatek absolutně soukromí, a proto jej oficiálně uzavřeli tři dny před honosnou veselkou.

„Hodně jsem nad tím přemýšlela, protože to bylo spíše jako mimotělní zážitek, u kterého jsem byla přítomna,” řekla podle People Meghan v rozhovoru. „To je jediný způsob, jak to mohu popsat, protože noc předtím jsem se perfektně vyspala, což byl zázrak. A pak jsem se probudila a poslouchala skladbu ,Going To the Chapel’. Snažila jsem se z toho dělat legraci a brát to s lehkostí. Připomínali jsme si, že je to náš den. Ale myslím si, že jsme oba velmi dobře věděli, že to není náš den. Byl to den naplánovaný pro svět,” dodala ještě Meghan.