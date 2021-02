Nejhorší obavy Meghan Markle: Sestra vydala knihu, vévodkyně to oplakala

Meghan Markle za sebou rozhodně nemá dobrý rok. Poté, co se s manželem Harrym rozhodli vzdát svých královských povinností, se přestěhovali do Spojených států, kde jim nějaou dobu trvalo, než našli to nejvhodnější bydlení pro sebe a svého syna Archieho. To nejtěžší období má ale dost možná vévodkyně teprve před sebou.

Soud totiž stále nerozhodl v její žalobě na vydavatelství Associated Newspapers, a tak všichni netrpělivě vyčkávají, jak se bude proces nadále vyvíjet. Do toho všeho po dlouhých spekulacích Meghanina sestra Samantha vydala svou knihu s názvem The Diary of Princess Pushy’s Sister (Deník princezniny ctižádostivé sestry), která má čtenářům dle webu Mirror ukázat Meghan v tom pravém světle.