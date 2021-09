Meghan Markle se s členy monarchie jen tak neusmíří: Vadí jí chování královny

Zdroj: Profimedia

Odpuštění se stále nekoná. Když princ Harry a Meghan Markle letos v březnu v pořadu moderátorky Oprah vznesly několik obvinění proti královské rodině, počítali s tím, že se jim členové monarchie konečně omluví a po měsících dojde k vysvětlení mnoha neshod. Jenže omluva stále nepřichází. A co víc, královna se dle některých zdrojů chová velmi podivně.

Rasismus, myšlenky na sebevraždu a šikana. Výčet obvinění, která Meghan Markle a princ Harry vznesli proti britské královské rodině v pořadu moderátorky Oprah, je skutečně pestrý a mnoho diváků zanechal v absolutním šoku. Po uvedení speciální epizody se ke skutečnostem, o kterých manželé hovořili, vyjádřil i sám Buckinghamský palác.

Ten ve svém prohlášení uvedl, že se bude všemi obviněními zabývat a postará se o to, aby bylo vše prošetřeno. Jenže jak to vypadá, královna nařčení ignoruje, neboť doufá, že se na ně zapomene. V rozšířené verzi knihy Finding Freedom (Cesta za svobodou) to podle webu Daily Mail uvedli přímo její autoři Omid Scobie a Carolyn Durand.

Obavy o barvu pleti Archieho

Meghan Markle u Oprah prohlásila, že v Paláci před narozením Archieho panovaly obavy o jeho barvu pleti. Ona ani princ Harry však neuvedli, kdo z členů monarchie s touto myšlenkou přišel, a dodnes toto odhalení odmítají učinit. Královna se pak v prohlášení dušovala, že rasistické útoky v monarchii náležitě prošetří. To se ale dodnes nestalo.

Jak v knize prozradil zdroj blízký Meghan a Harrymu, královna se prý dosud všemi obviněními zabývala jen okrajově. Meghan pak zaráží hlavně to, že královna velmi důsledně prošetřovala zprávy, dle kterých se měla vévodkyně údajně dopouštět šikany svých podřízených, avšak rasismus vůči vlastnímu vnukovi nechává takřka bez povšimnutí.

Je toho mnohem víc

Z rozšířené verze knihy Finding Freedom uniklo do médií hned několik stránek, ze kterých lze vyčíst mnoho šokujících informací. Hovoří se v nich například o tom, že se britské královské rodině ulevilo, když se Meghan nedostavila na pohřeb prince Philipa, nebo o tom, že by princ Harry a Meghan v žádném případě finančně nezvládli odchod z monarchie nebýt jeho dědictví po matce, princezně Dianě.