Vysmátá Meghan Markle se snažila pobavit diváky, od většiny sklidila kritiku

Meghan Markle a Ellen DeGeneres

Zdroj: Profimedia

Vévodkyně Meghan interview běžně neposkytuje a kromě nejrůznějších charitativních akcí se na veřejnosti takřka neobjevuje. Tentokrát ale udělala velkou výjimku. Stala se totiž hostem pořadu The Ellen DeGeners Show, kde se ukázala v úplně jiném světle, než ji fanoušci znají. Na všechny strany rozdávala úsměvy a chrlila ze sebe jednu zábavnou historku za druhou. A co víc, působila nesmírně šťastně. Jenže to se zřejmě mnohým nelíbilo a vévodkyně se opět stala terčem kritiky a nenávistných komentářů.

Meghan Markle a její manžel princ Harry si přísně střeží své soukromí a soukromí svých dětí. A není se čemu divit. Když manželé ještě byli součástí britské královské rodiny, častokrát se stávalo, že na ně jejich zaměstnanci z Paláce donášeli do médií nejrůznější fakta, což se dvojici pochopitelně nelíbilo. Po opuštění Británie se tedy manželé snaží nejrůznějším rozhovorům vyhýbat, neboť si jsou vědomi toho, že informace, které by případně vypustily do světa, by se velmi rychle mohly otočit proti nim. Od doby, kdy se vzdali královských povinností, tak společně poskytli jen jeden rozhovor, a to moderátorce Oprah. Zdá se ale, že se nyní spousta věcí mění a manželé jsou mnohem uvolněnější. Vévodkyně Meghan se totiž bez svého manžela aktuálně zúčastnila rozhovoru v pořadu The Ellen DeGeneres Show. A mnohé nesmírně překvapila. Krásná a vtipná Z přítomnosti Meghan Markle ve světoznámé show byla spousta fanoušků nadšená. Chválili, jak zdravě, odpočatě a skvěle vévodkyně vypadá. Nutno říct, že zároveň působila sebevědomě a ustaraný výraz, který jí kdysi častokrát doprovázel, tentokrát nechala doma. Zdálo se, že si interview skutečně užívá. Rozhovor se překvapivě vůbec netýkal královské rodiny, avšak se spíše točil kolem Meghaniných hereckých začátků a její nové knihy. Diváci tak měli možnost vévodkyni poznat i ze zcela jiné stránky. Nevěřím jí ani slovo! Jenže mezi reakcemi diváků spíše panují ty negativní. Meghan Markle je zkrátka již dlouhá léta pro mnohé trnem v oku. „Všichni víme, že je tam jen proto, že si vzala prince a byla tři roky vévodkyní, než opustila královskou rodinu. Sama o sobě nic neznamená," pouštěla se do Meghan jedna z divaček na Instagramu. „Má ještě někdo ten pocit, že si všechny ty příběhy vymýšlí? Protože já ano! Nevěřím jí ani slovo!" přidávala se další. „Všechno to dělá akorát pro peníze!" napsal ještě jeden z uživatelů. A obdobných reakcí se objevují mraky. Zdá se, že se Meghan zkrátka nikdy všem nezavděčí.