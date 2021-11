Meghan Markle u soudu lhala: Nové informace vyvrací zásadní tvrzení

Meghan Markle

Myslela si, že má vyhráno. Jenže nové informace nesvědčí v její prospěch. Vévodkyně Meghan před několika měsíci vyhrála soudní spor se společností Associated Newspapers, která prostřednictvím svého deníku The Mail on Sunday kdysi zveřejnila úryvky dopisu, jež Meghan adresovala svému otci. Podle soudu vydavatelství tímto činem narušilo soukromí vévodkyně, která tak podle něj ve sporu zvítězila. Jenže Associated Newspapers se proti verdiktu soudu rozhodlo bránit odvoláním a právníci vydavatelství předložili nové důkazy. Ukázalo se, že Meghan v některých částech své výpovědi lhala.

Meghan Markle i princ Harry vždy hlásali, že je pro ně jejich soukromí a soukromí jejich rodiny na prvním místě. O to více vévodkyně zuřila, když se před lety deník The Mail on Sunday rozhodl zveřejnit úryvky dopisu, které Meghan adresovala svému otci Thomasu Markleovi. Ten sám dopis vydavatelství poskytl. Meghan se rozhodla bránit soudně, neboť podle ní došlo při zveřejnění dopisu k narušení jejího soukromí. A s jejím tvrzením souhlasil i soud, který jí dal zapravdu. Vydavatelství Associated Newspapers, pod které deník The Mail on Sunday spadá, se však proti rozhodnutí soudu rozhodlo bránit a podalo podle webu Daily Mail odvolání. A jak se nyní zdá, možná nakonec spor vyhraje. Meghan lhala Vévodkyně Meghan neustále hlásala, nakolik je pro ní důležité soukromí, jenže podle nejnovějších zjištění se toto tvrzení ne tak úplně zakládá na pravdě. Během soudního sporu se obhájci druhé strany Meghan ptali, zda někdy poskytla informace ze svého soukromí spisovatelům a autorům knihy Finding Freedom (Cesta za svobodou) Omidu Scobiemu a Carolyn Durand. Meghan však uvedla, že ona ani její manžel, princ Harry, nikdy žádným dalším stranám žádné materiály neposkytovali. Jak ale vyplývá z mailů a zpráv, které bývalý expert na komunikaci prince Harryho a Meghan, Jason Knauf, zaslal autorům knihy, vévodkyně se na tvorbě literárního díla podílela. „Kniha byla přímo diskutována s vévodkyní, a to hned několikrát. Osobně i skrze mail. Vévoda a vévodkyně autorizovali přímou spolupráci na knize v prosinci 2018," uvedl u soudu Knauf. Vévodkyně prý zapomněla Jakmile se Meghan dozvěděla, jaké důkazy byly soudu předloženy, rychle přispěchala s reakcí. „Ve světle informací a dokumentů, které pan Knauf předložil, potvrzují, že pan Knauf poskytl některé informace autorům knihy, a to s mým vědomím," uvedla ve svém prohlášení vévodkyně. „Když jsem řekla, že jsme se s manželem nějak podíleli na psaní knihy, neměla jsem k dispozici žádné tyto maily a omlouvám se soudu za to, že jsem si to zkrátka nepamatovala. V žádném případě nebylo mým úmyslem soud oklamat," dodala ještě Meghan Markle. Otázkou je, zda ji toto tvrzení bude vůbec někdo věřit.