Meghan Markle a Harry přijdou tituly? Obrovská nápověda v projevu královny!

Mimořádné prohlášení ale bylo až překvapivě familiární, mésto vévodských titulů totiž královna použila pouze jejich křestních.

Předchozí prohlášení, které vydal palác na royal.uk, se ještě dvojice týkalo jako „vévody a vévodkyně Sussexu.“ To už možná neplatí, což by pro dvojici byl jeden z trestů, stejně jako to, že si nákladný život nejspíš budou muset platit sami.

"Rozumíme jejich touze zaujmout odlišný přístup, ale jedná se o komplikované záležitosti, které budou nějakou dobu trvat, než se s nimi vypořádáme," zní z paláce.