Devastující zpráva od Meghan Markle: Vévodkyně v létě přišla o miminko

Spekulací o dalším potomkovi vévodkyně Meghan a prince Harryho se od narození jejich prvního syna Archieho objevovalo mnoho. Nyní se však Meghan rozhodla se světem sdílet informaci, která rozhodně není radostná. Slavný pár totiž v červenci letošního roku přišel o miminko.

„Bylo to červencové ráno, které začalo stejně jako kterýkoliv jiný den: uděláte snídani, nakrmíte psy, vezmete si vitaminy, najdete tu ztracenou ponožku. Zvednete ze země pastelku, která se zakutálela pod stůl. Než jsem syna zvedla z postýlky, dala jsem si vlasy do ohonu. Poté, co jsem mu vyměnila plenky, jsem pocítila ostrou křeč,” nechala se vévodkyně slyšet pro deník The New York Times.