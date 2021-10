Meghan Markle nabídla vévodkyni Kate mír: Dokonce jí poděkovala krásným darem

Zdroj: Profimedia

Dávná přestřelka mezi Kate Middleton a Meghan Markle ohledně šatů pro družičky na Meghanině svatbě měla tehdy velmi zajímavou dohru. Přestože není zcela jasné, co přesně se tenkrát stalo, neboť obě vévodkyně vypráví o incidentu ve dvou verzích, Meghan dala jasně najevo, že touží po míru.

Při plánování své svatby s princem Harrym požádala Meghan Markle o pomoc vévodkyni Kate. Vše probíhalo podle plánu, dokud ovšem mezi vévodkyněmi nedošlo k nepříjemnému incidentu, ve kterém měla jedna z nich tu druhou rozplakat. V původních zprávách se podle webu The Sun hovořilo o tom, že byla Meghan ve výběru ošacení pro družičky natolik panovačná, až se jí prudérním chováním podařilo Kate Middleton dovést k slzám. Hádka prý začala ve chvíli, kdy Kate prohlašovala, že by družičky měly mít silonky, aby byl zachován královský protokol. Jenže Meghan s požadavkem Kate nesouhlasila a konflikt byl na světě.

Meghan tvrdí něco jiného

Jak ale po takřka třech letech uvedla Meghan Markle v rozhovoru s Oprah, celá událost se podle ní odehrála docela jinak. „Stal se naprostý opak. Pár dní před svatbou byla Kate kvůli něčemu naštvaná, bylo to něco s výběrem oblečení pro družičky, a mě to rozplakalo. Hodně mi to tenkrát ublížilo,” nechala se vévodkyně ze Sussexu slyšet ve známém interview.

„Nedošlo k žádné konfrontaci a nemyslím si, že by bylo fér se teď pouštět do nějakých detailů, protože se mi omluvila a já jí odpustila. Co ale na tom celém bylo neuvěřitelně těžké, bylo to, že mě obviňovali z něčeho, co nejenže jsem neudělala, ale co se stalo mně,” dodala ještě Meghan a popsala Kate jako dobrého člověka, který jí dokonce po nepříjemnosti zaslal květiny jako omluvu.

Nabídku k míru poslala i Meghan

V nové rozšířené verzi knihy Meghan: A Hollywood Princess (Meghan: Hollywoodská princezna) spisovatel Andrew Morton tvrdí, že Meghan dala Kate nabídku k míru krátce poté, co k výměně názorů došlo. „Meghan dala Kate i jejím šesti blízkým kamarádkám zlaté náramky jako poděkování za pomoc a podporu při svatbě. Byla to elegantní nabídka na smír,” píše spisovatel.

Vzhledem k tomu, co se ovšem odehrálo v posledním roce, na dávnou nabídku míru se s největší pravděpodobností zapomnělo…