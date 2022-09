Meghan Markle přistižena při lži? Zvláštní historku vyvrátil ten nejpovolanější

Zdroj: Profimedia

Vévodkyně Meghan Markle se opět postarala o pořádný poprask a lidé jí začínají mít plné zuby. V rozhovoru pro magazín The Cut odvyprávěla historku o tom, jak se k její svatbě s princem Harrym údajně stavěli obyvatelé Jihoafrické republiky, a stavila se přitom na úroveň Nelsona Mandely. Vyprávění má ale jeden velký háček.

Jeden by si snad i pomyslel, že si Meghan Markle zkrátka libuje v tom ničit své vlastní jméno. Jinak si nelze vysvětlit její nedávné vyprávění v rozhovoru pro magazín The Cut. V tom hovořila rovnou o několika tématech, které lidem zkrátka nedávají absolutně žádný smysl. Sežrat to vévodkyni pak dali i televizní moderátoři. V Austrálii ji na obrazovkách podle webu Daily Mail nazvali imbecilem, ve Velké Británii pak hlupákem.

Prý jako Nelson Mandela

Meghan Markle se rozhodla odvyprávět historku o tom, jak na její sňatek s princem Harrym reagovali obyvatelé Jihoafrické republiky. Vévodkyně uvedla, že ji během slavností londýnské premiéry filmu Lví král jeden z herců řekl, že když se provdala do královské rodiny, lidé v ulicích prý slavili úplně stejně, jako když byl z vězení propuštěn Nelson Mandela.

To se ovšem jeví jako naprostý nesmysl. Jediným hercem z Jihoafrické republiky, který se na filmu podílel, byl totiž John Kani. Ten ale historku Meghan naprosto vyvrací. Jak uvedl, s Meghan Markle se v životě nesetkal, a dokonce se ani neúčastnil londýnské premiéry filmu. Sám John Kani byl dobrým kamarádem Nelsona Mandely a jednání Meghan odsoudil. „Tohle pro ni vypadá jako pořádné faux pas,” řekl.

Imbecil a blbec

U historky s Mandelou ale Meghan neskončila. Promluvila také o tom, že jsou britští novináři rasističtí a jejímu synovi nadávají slovem na N, tedy hanlivým výrazem, kterým bývá v anglicky mluvících zemích označován člověk tmavé barvy pleti. Podle ní se tak děje proto, že jim odmítá poskytovat Archieho fotky. Australský moderátor Kyle Sandilands ve svém projevu ale vůbec nechápal, jak by se Meghan mohla vůbec dozvědět, že k něčemu takovému dochází, a pozastavil se nad tím, že Meghan ani neuvedla zdroj svých informací. Podle moderátora Meghan lže a označil ji za imbecila. V Británii ji zase v televizi nazvali slovíčkem „tosser”, které lze přeložit jako blbec nebo hlupák.