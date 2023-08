Meghan se snaží svůj trapas smazat z povrchu zemského: Neúspěchy se ale opakují

Zdroj: Instagram

Manželka prince Harryho, vévodkyně ze Sussexu Meghan, se snaží smazat ponižující zrušení seriálu Pearl na Netflixu tím, že ze svých webových stránek Archewell nechala odstranit veškeré zmínky o tomto animovaném pořadu. Informaci zveřejnil zahraniční web National Enquirer v návaznosti na výpověď dobře informovaného zdroje z okolí královské rodiny.

Společnost Archewell Productions založila Meghan Markle se svým manželem. Loni pak vévopdkyně ze Sussexu oznámila, že bude výkonnou producentkou kresleného seriálu Pearl. Příběh měl vyprávět o dobrodružstvích dvanáctileté dívky, která se inspiruje významnými ženami z historie, a tudíž dětskému divákovi přinese jak zábavu, tak i poučení. Americká internetová televize Netflix ale seriál na poslední chvilku zrušila.

Autobiografický seriál o dvanáctileté dívce, který vznikl v koprodukci s manželem Eltona Johna, Davidem Furnishem, byl posledním z řady veřejných trapasů Meghan. Úspěch nemělo ani její vyprávění dokumentu o slonech od Disneyho či její dětská kniha.

"Vypadá to, že Meghaniny sny o využití královské slávy k tomu, aby se stala hvězdou showbyznysu, ztroskotaly. To by ovšem nemělo být překvapivé. Před Harrym se proslavila pouze jako snaživá béčková herečka, které se podařilo urvat roli v hereckém ansámblu v právnickém dramatu Kravaťáci. V té době už mířila ke třicítce a její dny jako hlavní dámy byly v podstatě pryč," " nebral si královský insider s Markle servítky.

Královský titul nic neznamená, když nemáte talent

Jak informoval National ENQUIRER, Meghan Markle se měla stát producentkou poté, co společně s Harrym podepsala smlouvy v hodnotě 150 milionů dolarů na natočení programů pro Netflix a Spotify.

Nyní se Meghan, jejíž jméno ve velštině znamená Perla, snaží tuto skvrnu na svém profesním kreditu vybělit přepisováním historie a vymazáním veškerých zmínek ze svých webových stránek Archewell.

Zmizel například Meghanin hrdý propagační nápis na stránkách, který vychvaloval její kreslené alter ego: "Stejně jako mnoho dívek jejího věku je i naše hrdinka Pearl na cestě sebepoznání, když se snaží překonat každodenní životní výzvy. Jsem nadšená, že společnost Archewell Productions ve spolupráci s mocnou platformou Netflix a těmito neuvěřitelnými producenty vám společně přinesou tento nový animovaný seriál, který oslavuje výjimečné ženy napříč historií," stálo na webu.

Podobně katastrofálně dopadly i další počiny Meghan, jak už jsme zmiňovali. Její dětská kniha The Bench (Lavička) byla kritiky popsaná jako příliš nudná pro děti a za necelý týden se propadla z žebříčku 100 nejlepších knih Amazonu. Valně nebylo přijato ani její vyprávění pro Disneyho dokumentární film Slon - kterému kritici udělili pouhé tři hvězdičky z pěti. Dílo označili jako "kýčovité" či "přehnaně se snažící zalíbit".

"Meghan si myslela, že královský titul, který získala sňatkem s Harrym, se promítne do úspěchu jejích mediálních produkcí. Ale zatímco být vévodkyní může v Americe poskytovat společenské výhody, v Hollywoodu to, jak jsme se dozvěděli, nic neznamená, pokud nemáte skutečný talent a máte špatné recenze," uzavřel palácový insider.

Meghan by byla ráda, aby se na její nepodařený pořad rychle zapomnělo