Meghan Markle se klidu nedočká: Její otec na ní a na Harrym nenechal nit suchou

Spory mezi Meghan Markle a jejím otcem Thomasem trvají už několik let a jak se zdá, rozhodně se neblíží ke svému konci. Thomas Markle několikrát vyjadřoval lítost nad tím, že dodnes neměl příležitost seznámit se se svými vnoučaty, a rád by se s Meghan usmířil. Jenže kroky, které neustále podniká, spíše riskuje, že se radostného rodinného setkání nikdy nedočká.

Když se před lety nechal Thomas Markle nafotit bulvárními novináři a své fotky následně za nemalé peníze prodával do médií, jeho dcera Meghan zuřila. Nakonec mu napsala velmi osobní dopis, ve kterém mu sdělila, nakolik jí otec svým chováním ublížil. Jenže Thomas v dopisu zřejmě viděl další příležitost, jak se dostat k penězům, a dopis poskytl redakci deníku Mail on Sunday, který jej následně celý otiskl. V ten moment pro vévodkyni ze Sussexu její otec nadobro skončil.

Thomas Markle se následně prostřednictvím médií své dceři několikrát omluvil, odpuštění se však dodnes nedočkal. Namísto toho, aby se ale stáhl a dokázal své dceři, nakolik stojí o usmíření, v tisku ji i jejího manžela začal očerňovat.

Meghan podle něj lže

Vévodkyně Meghan v říjnu letošního roku zaslala americkým senátorům prosbu, ve které žádala o to, aby byoa všem matkám umožněno odejít na placenou mateřskou dovolenou. Ve svém dopise poukazovala na vlastní zážitky z dětství, kdy její rodina neměla moc peněz právě kvůli tomu, že její matka musela kvůli dětem zůstat doma a nedostávala od státu žádný příspěvek. Meghan se přitom opírala o to, že s rodinou například nikdy nechodili do restaurací a jediné, co si mohli dovolit, byl salátový bufet. Podle Thomase Markle je toho tvrzení nesmysl.

„Nikdy v životě se o nic takového nemusela strachovat. Chodívali jsme do nejlepších restaurací ve městě. Ano, čas od času jsme zašli na salát, ale nikdy jsme neměli hluboko do kapsy,” nechal se podle webu The Sun slyšet otec vévodkyně Meghan. Zároveň svou dceru zkritizoval za to, jak se v dopise senátorům podepsala. „V dopise určeném senátorům se nazývá vévodkyní. To je naprosto špatně. Opravdu by to neměla dělat,” řekl ještě Thomas Markle.

Harry je slaboch a zbabělec

Nebyla to však jen Meghan, kdo od Thomase Markle sklidil kritiku. Bývalý hollywoodský osvětlovač se nebál opřít ani do prince Harryho. „Je to slaboch a zbabělec. I přes svůj věk bych ho klidně vyzval na souboj a určitě by ode mě utekl,” uvedl otec vévodkyně. Dodal ještě, nakolik směšné podle něj bylo, že Harry utekl od svých povinností, když opustil britskou královskou rodinu.