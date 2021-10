Meghan Markle u soudu? Její otec si chce vynutit setkání s vnoučaty právně

Zdroj: Profimedia

Vztah mezi Meghan Markle a jejím otcem Thomasem je již léta narušený, a to do takové míry, že se vévodkyně s dědečkem svých dětí vůbec nestýká. Ten tak neměl dosud možnost vidět svého dvouletého vnuka Archieho ani letos narozenou Lilibet. Svá vnoučata však touží spatřit natolik, že si chce kontakt s nimi vynutit soudně.

Meghan Markle měla kdysi dávno se svým otcem výborný vztah, ten však v průběhu let utrpěl několik tvrdých ran. Snad největší rozruch ovšem nastal ve chvíli, kdy vévodkyně adresovala svému otci krátce po uzavření sňatku s princem Harrym dopis, v němž mu vyčítala, že nedorazil na její svatbu a nedovedl ji k oltáři. A Thomase Markle nenapadlo nic lepšího, než dopis poskytnou médiím, která jej s radostí otiskla. Pro Meghan šlo o poslední kapku. S otcem přerušila veškerý kontakt a léta spolu nemluví. Thomas se sice své dceři několikrát prostřednictvím médií omluvil, žádného odpuštění se však nedočkal. Nyní touží po jediném – konečně vidět alespoň svá vnoučata. Meghan a Harry jsou ale proti.

Ještě počká

Jak uvádí web Page Six, Thomas Markle se nechal slyšet, že by se mohl s Meghan a Harrym soudit, aby mu konečně dovolili vidět se s malým Archiem a Lilibet. Zároveň chování vévodkyně označil za dětinské. Několik právníků mu prý sdělilo, že by mohl případný soudní spor s přehledem vyhrát, Thomas se ale rozhodl ještě chvíli vyčkat. „Lidé mi navrhovali, abych si kontakt s vnoučaty vynutil právní cestou. Ale myslím si, že kdybych se do toho pustil, dělal bych to samé, co dělají Meghan a Harry,” prohlásil otec Meghan Markle.

„Nechci svá vnoučata do této situace zatahovat. Chci se s nimi setkat v přátelském duchu, a to i za přítomnosti Meghan a Harryho. Chci, aby se naše první setkání konalo za těch nejlepších možných podmínek,” vysvětloval ještě Thomas Markle, proč prozatím počká, zda se Meghan přece jen neumoudří.

Jsme rodina, musíme spolu mluvit!

Thomas Markle neztrácí naději a věří, že se mu nakonec dcera ozve. „Je čas, abychom spolu začali mluvit, jsme rodina. Ty děti vyrostou bez toho, aniž by věděly, že mají dvě rodiny,” volal zoufalý otec vévodkyně, který z nevřelých vztahů viní prince Harryho. Pouto mezi ním a Meghan se prý totiž začalo trhat ve chvíli, kdy se bývalá herečka s princem seznámila.

„Teď už to není jen mezi mnou a mou dcerou. Jsem v tom já, Meghan, její manžel a dvě děti. Je čas konečně něco udělat. Začít mluvit,” přeje si Thomas. Je však velmi nepravděpodobné, že by na něj Meghan v nejbližší době změnila názor. Přece jen z ní udělal blázna před celým světem.