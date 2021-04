Meghan Markle opět u soudu? Na moderátora Pierse Morgana chce podat žalobu

O tom, že si vévodkyně Meghan nenechá jen tak něco líbit, není pochyb. Nově ji naštval bývalý moderátor pořadu Good Morning Britain, který ji ve své ranní show označil za lhářku poté, co zhlédl její rozhovor s Oprah. Podle expertů na britskou královskou rodinu už dost možná Meghan sepisuje žalobu.

S Meghan Markle není radno si zahrávat. Své o tom ví například i vydavatelství Associated Newspapers, které prostřednictvím svých deníků Daily Mail a Mail Online před dvěma lety zveřejnilo soukromou korespondenci mezi vévodkyní a jejím otcem Thomasem Marklem. Meghan je ihned hnala před soud kvůli zásahu do jejího soukromí a po dlouhých měsících boje nakonec vyhrála. Soud totiž rozhodl v její prospěch.

Pier Morgan raději skončil, než aby se omluvil

Nejnovější rozhovor prince Harryho a Meghan s moderátorkou Oprah nenechal mnoho lidí v klidu. Padala v něm slova o rasismu ze strany britské královské rodiny vůči Meghan, myšlenkách na sebevraždu i nevřelých vztazích mezi členy britské monarchie. A přestože se našlo mnoho diváků, ve kterých výpověď manželů vzbudila lítost a pochopení, široká část publika dvojici označila za lháře. Hlavně pak tedy Meghan.

A k těm, kteří na vévodkyni nenechali nit suchou, patří i moderátor Piers Morgan, který se ve své ranní show do Meghan ostře pustil. Za neudržení emocí si vysloužil ostrou kritiku veřejnosti. Televizní stanice ITV mu dala na výběr – buď se veřejně omluví, nebo dá výpověď. Moderátor se rozhodl show opustit.

Bude mít na krku žalobu?

Dle webu Page Six již Meghan napsala oficiální stížnost na chování Pierse Morgana. Tím to ale dost možná nekončí. S největší pravděpodobností totiž vévodkyně pověří své právníky, aby dosáhla řádné nápravy. Tak to alespoň předpověděla spisovatelka Angela Levin. „Je velmi odhodlanou ženou. V pokročilém stádiu těhotenství i mimo něj. Bude se bránit,” tvrdí Levin.

„Piers je statečný muž, ale musíme počkat a uvidíme. Dokážu si představit, že právníci se snaží přijít na to, zda se v jeho projevu nenachází věta, sloveso nebo cokoliv, čeho by se mohli chytit,” dodala ještě a odkazovala přitom na veškeré předchozí soudní spory, jež Meghan v minulosti odstartovala.

Podívejte se, jak Piers Morgan odešel ze studia, když se s kolegy bavil o Meghan:

Zdroj: Youtube