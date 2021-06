Meghan Markle rodila v luxusu, nemocnici si ale možná vybrala z jiného důvodu

Rodiče Harry a Meghan se v pátek 4. června dočkali své vytoužené holčičky. Ta přišla na svět v nemocnici Santa Barbara Cottage Hospital, kde rodičku porod může stát až 560 tisíc korun! Jak to ale vypadá, Meghan si zařízení zvolila i z jiného důvodu, než jsou luxus a pohodlí.

Už když v bříšku nosila Archieho, chtěla Meghan rodit v domácích podmínkách. Nakonec se ovšem na doporučení lékařů rozhodla pro klasický porod v nemocnici. A stejně tak to dopadlo i s narozením Lilibet. Ta se ovšem, narozdíl od Archieho, narodila ve Spojených státech. Pro její příchod na svět si Meghan vybrala nemocnici Santa Barbara Cottage Hospital a s manželem se tedy pořádně plácli přes kapsu.

Porod vyjde až na 560 tisíc korun

Nemocnice byla založena již v roce 1888, a to skupinou padesáti žen. A právě to dost možná podle webu Daily Mail Meghan zajímalo mnohem víc než luxus, který zařízení nabízí. Meghan dlouhodobě bojuje za práva žen, a tak výběr nemocnice dává mnohem širší význam. Cena pobytu ve zdravotnickém zařízení se však může vyšplhat až do závratných výšin.

Porod přirozenou cestou totiž stojí 10 tisíc liber (v přepočtu tedy zhruba 280 tisíc korun). Pokud se ovšem lékaři rozhodnou pro císařský řez, musí si rodička připravit neuvěřitelných 20 tisíc liber, tedy asi 560 tisíc korun! Ve výběru nemocnice ale byla klíčová i vzdálenost. Porodnice se totiž nachází jen několik málo kilometrů od honosného sídla Harryho a Meghan.

Nadstandardní zařízení odpovídá ceně

A co má tedy rodička, která je ochotna obrovské sumy zaplatit, k dispozici? Každý pokoj je vybaven wifi připojením, video monitorem a také počítačem, prostřednictvím kterého si pacientka může například objednávat jídlo. K dispozici má vyškolený personál a na všech pokojích je k dispozici i gauč a houpací křeslo.

Zároveň je zajištěno maximální soukromí. Meghan i Harry si tak mohli být jisti, že se zprávy o narození jejich dcery jen tak ven nedostanou. A jejich přání se splnilo. Přestože Meghan porodila již v pátek 4. června, zpráva o narození Lilibet Diany se objevila až v neděli, kdy ji sdílel tiskový mluvčí páru.

