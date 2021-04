Netradiční porod Meghan Markle: Vévodkyně chce prý rodit doma

Princ Harry a Meghan se nemohou dočkat momentu, kdy jejich dcerka spatří světlo světa. Chtějí se ale vyhnout sterilnímu prostředí nemocnic, a proto by Meghan ráda porodila v domácích podmínkách. To už ostatně chtěla udělat i se synem Archiem, tehdy to ale z obavy o Meghanino a Archieho zdraví nevyšlo…

Domácí porody jsou mezi mezi ženami v očekávání stále populárnější. Jejich zastánkyní je podle všeho i Meghan Markle. Ta se i s manželem v létě letošního roku dočká svého druhého potomka, z malého Archieho tak bude velký bráška. V rozhovoru s Oprah manželé uvedli, že čekají holčičku. Pochopitelně dvojice již plánuje vše, co s příchodem miminka na svět souvisí. Zásadní otázkou byl rovněž porod. Ten chce totiž Meghan prožít v pohodlí jejich nádherného domova, tvrdí zdroj blízký manželům podle webu Page Six.

Stejné plány měla i s Archiem

U domácích porodů podle mnohých hrozí nejrůznější komplikace, přesto jsou stále více vyhledávány. Jde totiž hlavně o pohodlí matky, ale také soukromí. To je pro Harryho a Meghan stěžejní. Není proto divu, že se jim tato varianta tolik zamlouvá. Ostatně stejné plány měli i s jejich prvorozeným synem Archiem. Tehdy manželé ještě bydleli ve Velké Británii v honosném sídle Frogmore Cottage.

Jenže se tenkrát věci nevyvíjely úplně podle plánu. Archiemu se totiž zřejmě nechtělo na svět. Vévodkyně ho tak týden po termínu přenášela. Kvůli tomu vzrůstaly nejrůznější obavy, nakonec byla tedy Meghan převezen do londýnské soukromé nemocnice Portland, kde nakonec 6. května porodila zdravého chlapečka. „Meghan měla v plánu rodit doma, ale víte, co se říká o plánovaných věcech,” nechal se blízký zdroj slyšet. „Nakonec jí lékaři doporučili, aby šla do nemocnice, s čímž Meghan pochopitelně souhlasila. Nejvíce jí záleželo na bezpečí miminka,” dodal ještě zdroj.

Radostná novinka

Princ Harry a Meghan oznámili, že čekají druhého potomka, na den svatého Valentýna, tedy 14. února. V rozhovoru s moderátorkou Oprah pak odhalili, že se dočkají holčičky. „Holčička, co víc si může člověk přát. Víte, je to skvělé. Máme svou rodinu. My čtyři a dva psi, je to úžasné,” řekl v rozhovoru Harry.

Pro pár jde rozhodně bez nadsázky o vymodlené dítě. Druhého potomka by se totiž již dávno dočkali, Meghan však loni v srpnu o nenarozené miminko přišla. Dle nejnovějších zpráv se ale nyní cítí skvěle a těhotenství si užívá každým coulem.

Připomeňte si ve videu, jak Meghan a Harry poprvé ukázali syna Archieho.

Zdroj: Youtube