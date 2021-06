Dárek za sto tisíc! Meghan Markle má pro svou dceru dojemné překvapení

Tehdy vůbec netušila, že se dočká dcery, přesto si pro ni připravila krásný dárek. Meghan Markle v pátek 4. června porodila zdravou holčičku, které s manželem, princem Harrym, dali jméno Lilibet Diana. Právě ona v budoucnu dostane od své maminky krásný dárek, který Meghan pořídila již v roce 2015!

Meghan Markle a princ Harry se v pátek 4. června dočkali zdravé holčičky, které se již nemohli dočkat. S jejím příchodem se tak jejich dvouletý syn Archie stal velkým bráškou. A přestože pyšní rodiče nejsou, co se informací o dceři týče či jejího snímku, dle očekávání vůbec sdílní, o jednu důležitou zprávu se Meghan podělila již před šesti lety. Pro dceru měla totiž podle webu Insider již tehdy připravený krásný dárek.

Hodinky za bezmála 150 tisíc

Dávno předtím než se Meghan vůbec seznámila s princem Harrym, nějak již tušila, že se jednou dočká dcerky. Tehdy ještě natáčela seriál Kravaťáci (Suits), kterému bylo zrovna schváleno natáčení další série. Ve velké radosti si herečka pořídila hodinky značky Cartier v hodnotě 5 800 dolarů (zhruba 140 tisíc korun). „Vždycky jsem prahla po hodinkách od Cartiera a když jsem se dozvěděla, že natáčení další řady Kravaťáků dostalo zelenou, což jsem tenkrát považovala za milník své kariéry, utrhla jsem se ze řetězu a koupila si je,” řekla před lety Meghan s tím, že již tenkrát věděla, že budou jednou patřit její dceři.

„Nechala jsem si na ně vyrýt: ‚Od M.M. pro M.M’. A plánuje je jednou věnovat svojí dceři. To je to, co takové kousky dělá speciální. Ten vztah, které k nim máte,” dodala ještě.

Další dítě už neplánují?

Jak to vypadá, Harry a Meghan nemají zájem o to, aby se jejich rodiny ještě více rozrůstala. Tak to alespoň působilo z jejich výpovědi v interview s Oprah. „Mít chlapečka a holčičku? Co víc si člověk může přát? Teď máme kompletní rodinu. My čtyři a naši dva pejsci,” řekl Harry v rozhovoru, který v březnu letošního roku dostal celý svět.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor přišla na svět v pátek 4. června. Zpráva o jejich narození se však objevila až v neděli 6. června. „Je mnohem krásnější, než jsme si vůbec byli schopni představit. Jsme nesmírně vděční za veškerou vřelost a podporu, které se nám dostává ze všech koutů světa,” stojí v prohlášení pyšných rodičů.

Meghan a Harry šokovali svůj interview celý svět

#youtube|gF6wgBUT0N8|24s#