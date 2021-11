Meghan Markle prezidentkou USA? Vévodkyně má velké plány

Zdroj: Profimedia

Přestože se princ Harry a jeho manželka Meghan Markle vzdali svých královských povinností, rozhodně to nevypadá, že by se chtěli stáhnout do ústraní. Častokrát vystupují před veřejností v rámci nejrůznějších charitativních akcích a k lidu promlouvají rovněž prostřednictvím videohovorů. Známá a mocná dvojice by však dle nejnovějších informací mohla mířit ještě výš. Spekuluje se totiž o tom, že se chce Meghan stát prezidentkou Spojených států!

Meghan Markle se sice dobrovolně vzdala svého královského života, nadále ale zůstává nesmírně sledovanou osobou. Svou popularitu a svůj hlas proto využívá v rámci mnoha projektů, prostřednictvím kterých chce světu předat nejrůznější poselství a společně s dalšími lidmi jej přetvořit v lepší místo. Jak ale podle webu The List tvrdí nejmenovaný novinář, Meghan prý míří ještě výš. Údajně je velmi pravděpodobné, že vévodkyně půjde ve stopách Arnolda Schwarzeneggera a stane se guvernérkou Kalifornie. A možná se dokonce rozhodne kandidovat v prezidentských volbách.

Už v roce 2024?

Když se Meghan provdala ze prince Harryho, nabízela se otázka, zda si nechce nechat změnit občanství z amerického na britské. To ale Meghan nikdy nechtěla. „Jedním z důvodů, proč si nenechala změnit občanství, bylo to, aby měla možnost vstoupit do americké politiky. A pokud se Harry a Meghan někdy vzdají svých královských titulů, tak si myslím, že bude Meghan mířit do prezidentského křesla,” nechal se dávno předtím, než vévoda a vévodkyně ze Sussexu opustili britský královský dvůr, slyšet člověk z jejich okolí. Vzhledem k událostem dalších let tak lze velmi dobře předpokládat, že se Meghan v roce 2024 objeví na kandidátce.

Nešťastná volba?

Vzhledem k tomu, jakým trnem v oku ale Meghan pro mnohé je, lze podle novináře usoudit, že by vévodkyni mnozí při takovém rozhodnutí „sežrali zaživa”. Její bratr, Thomas Markle mladší, je ale překvapivě jiného názoru. „Má na to osobnost i odhodlání. Je velmi pracovitá. Nepřekvapilo by mě, kdyby se rozhodla kandidovat,” nechal se slyšet Thomas. „Vím, že na cokoliv Meghan sáhne, to se jí podaří. Přeji jí hodně štěstí,” dodal ještě. Podle spisovatele Tom Bowera je zase velmi nepravděpodobné, že by Meghan stála o prezidentské křeslo, neboť je možná odhodlaná, ale neumí dobře přijímat kritiku. A kdo jiný schytává více kritiky než politici?