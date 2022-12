Jak by princezna Diana přijala Meghan Markle? Fotograf královské rodiny má jasno

Zdroj: Profimedia

Princezna Diana milovala své syny, prince Harryho a Williama, a velmi jí zaleželo na jejich budoucnosti. I proto častokrát vyvstávala otázka, jak by dnes asi vnímala životy, které se její potomci vybrali. A zatímco mnozí věří, že by byla nadšená z toho, jak se daří staršímu Williamovi, z Harryho by radostní do stropu neskákala. A to hlavně kvůli Meghan.

Meghan Markle byla vždy velkou obdivovatelkou princezny Diany, matky prince Harryho, a několikrát ji brala jako svou inspiraci. A to nejen co se oblékání týče. Někteří dokonce nabyli dojmu, že se Meghan chce stát druhou Dianou Spencer. Jenže sama žena, kterou Meghan považuje za svůj idol, by z vévodkyně ze Sussexu prý nijak nadšená nebyla. Královský fotograf, který princeznu Dianu několikrát osobně potkal, si troufl spekulovat o tom, jak by Lady Di Meghan přijala.

Meghan Harryho ukradla?

Fotograf John Swannell, který v minulosti několikrát pořizoval rodinné snímky princezny Diany s jejími syny, se domnívá, že by Lady Di ze své snachy Meghan nadšená rozhodně nebyla. „Nemyslím si, že by ji bývala měla ráda, protože by si myslela, že jí ukradla syna,” nebral si podle webu Daily Mail servítky John Swannell. „Je z něj teď loutka,” dodal ještě a odkazoval tak na to, že Harryho velká rozhodnutí nejsou učiněna jím samotným, ale Meghan.

Stejného názoru jsou i jiní

Slova, která vyřkl John Swannell, potvrdila už dříve u spisovatelka Tina Brown pro deník Page Six. „Diana byla velmi ochranitelská, co se týče jejích synů. A proto by byla v Harryho případě velmi opatrná. Věřím, že by se jí vůbec nelíbilo, jakou cestu si vybral. Myslím si, že by měla pocit, že Meghan postrkuje Harryho směrem, který pro něj není vůbec správný,” prohlásila spisovatelka. „Nemyslím si, že by Diana byla takovou fanynkou Meghan, jak se možná Meghan domnívá,” dodala ještě.