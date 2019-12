Zvrhlá Markleovic rodina: Otec a bratr vévodkyně Meghan jsou NECHUTNÁ ČUŇATA!

Vévodkyně by svou rodinu mohla popsat jakkoliv, jen ne jako tradiční a normální. Meghan Markle má své důvody, proč se od ní od svatby s princem Harrym drží dál; hovorům svého otce Thomase Marklea se vyhýbá a pro jistotu změnili číslo do Kensingtonského paláce, a na provokativní tweety své sestry Samanthy by nejradši reagovala, kdyby jí Harry nedržel zbraň u hlavy.



Jedinou rodinu, která jí v novém životě vévodkyně zbyla, je její matka Doria Ragland. Životní oporu, nejlepší kamarádku, a co nevidět milující babičku přivítala královská rodina s otevřenou náručí. Těhotné Meghan zůstala z předchozího života alespoň jedna osoba, u které ví, že ji nezklame, neztrapní a nezneužije svého postavení ve vlastní prospěch.