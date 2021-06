Meghan Markle se svou rodinou nikdy nepromluví: Myslí si, že je víc než oni

Není tajemstvím, že vévodkyně Meghan neudržuje žádný kontakt se svým otcem Thomasem a polorodou sestrou Samanthou. Jak ale vyplývá z výpovědi dalšího člena její rodiny, manželka prince Harryho nemluví s nikým ze svých příbuzných. Prý jsou pro ni podřadní!

Thomas Markle, otec Meghan, svou dceru ranil hned několikrát. Poprvé když své snímky záměrně prodával médiím, podruhé pak ve chvíli, kdy tisku poskytl soukromý dopis, jež mu vévodkyně zaslala. Nelze se proto divit tomu, že Meghan se svým otcem nemluví. Její polorodá sestra Samantha zase manželku prince Harryho veřejně hanila v několika interview a vyvracela některá z jejích tvrzení. Ani v tomto případě proto není překvapením, že spolu sestry neudržují žádný vztah. Zarážející je však výpověď dalšího člena z Meghaniny rodiny, který tvrdí, že vévodkyně kromě své matky nemluví vůbec s nikým!

Pohrdá Meghan svými příbuznými?

Jak píše web Daily Mail, jeden z příbuzných Meghan, který si nepřál být jmenován, uvedl, že se vévodkyně se svou rodinou už nikdy bavit nebude. Prý se chová, jako by snad patřila do jiné sociální třídy a tím pádem má pocit, že je někdo víc. „Očividně se nacházíme v odlišných třídách a už nikdy spolu nepromluvíme,” uvedl zdroj. „Neměli bychom si hrát na něco, co nejsme, abychom byli přijati a milování,” dodal ještě.

Podle nejmenovaného rodinného člena za odloučením stojí jen a jen sama Meghan. Její příbuzní údajně nemají v plánu pokoušet se s ní navázat kontakt a napravovat vyhaslé vztahy, protože nechtějí „nahánět někoho, kdo o ně nestojí”.

Baví se jen s matkou

Jediným příbuzným, se kterým je Meghan v denním kontaktu, je tak jen její matka Doria Ragland. Ta dle možných spekulací žije společně s Meghan a Harrym v jejich domě v Montecitu a pomáhá jim s péčí o dvouletého Archieho a novorozenou Lilibet. Je pravdou, že se v souvislosti s Meghan a její vřelosti k příbuzným o žádném jiném členovi z její rodiny, kromě zmíněné matky, nikdy nehovořilo.

Není to přitom zdaleka poprvé, co někteří z Meghaniných příbuzných veřejně hovořili o tom, že se jich Meghan straní. V minulosti tak uvedli například právě její otec Thomas či sestra Samantha.

Meghan a Harrymu se před pár dny narodila dcera Lilibet

Zdroj: Youtube