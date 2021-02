Meghan Markle našla lék stres: Volný čas tráví se dvěma krasavci

Od doby, kdy se Meghan Markle seznámila s princem Harrym, se její život zásadně změnil. Ne však ve všech ohledech k lepšímu. Ze všech stran je na ni kladen mediální tlak a spousta lidí ji vidí jako ženu, která prince odtrhla od zbytku britské královské rodiny. Když tedy Meghan a Harry v loňském roce oznámili, že se vzdávají svých královských povinností, rozpoutalo se doslova peklo.

Následovalo velké stěhování do Spojených států, kde manželům nějakou dobu trvalo, než našli to nejvhodnější prostředí pro výchovu syna Archieho. Meghan navíc již dlouhou dobu řeší soudní spor mezi ní a vydavatelstvím Associated Newspapers. To Meghan žalovala kvůli tomu, že v deníku Daily Mail a Daily Mail Online došlo ke zveřejnění soukromé korespondence, kterou vévodkyně adresovala svému otci a v níž mu vytýkala, že nedorazil na její svatbu.