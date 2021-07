Kritikou nešetřil: Exmanžel Meghan Markle si připadal jako žvýkačka na její botě

Pár tvořili několik dlouhých let, svou lásku nakonec stvrdili svatbou. Pouhé dva roky od sňatku, ale znenadání přišla Meghan Markle s žádostí o rozvod. Její tehdejší manžel Trevor Engelson nečekanému kroku vůbec nerozuměl a po pár letech konečně popsal, jak se tehdy cítil. Hněv v něm vřel ještě několik let poté.

Když se v roce 2004 setkala Meghan Markle s americkým producentem a hledačem talentů Trevorem Engelsonem, okamžitě se do sebe zamilovali. Po sedmi letech vztahu se pak vzali a všichni jim předvídali krásnou budoucnost. Meghan a Trevor tvořili dokonalý pár, měli mnoho společných přátel a rodiče Trevora si svou snachu naprosto oblíbili. O to větším šokem pak byl náhlý konec vztahu, který podle webu The News zapříčinila právě Meghan.

Konci vztahu předcházel pracovní úspěch

Meghan Markle se delší dobu snažila prosadit v Hollywoodu, ale dostávaly se k ní pouze menší role, díky kterým do povědomí veřejnosti rozhodně nevstoupila. V roce 2011 ale přišel zásadní zlom, když budoucí vévodkyně získala jednu z hlavních rolí v divácky veleúspěšném seriálu Kravaťáci. Problém tkvěl v tom, že se seriál natáčel v Kanadě, zatímco Meghan a Trevor žili v Los Angeles. Meghan tak trávila spoustu času mimo domov, aby se mohla naplno věnovat svojí kariéře. A právě toto odloučení manželství rozhodně neprospělo.

V roce 2013 podle webu Express pak Meghan zničehonic na svého manžela vytasila žádost o rozvod. Ten o jejím rozhodnutí neměl dopředu žádné tušení, a právě o to větším překvapením pro něj náhlý krok byl. Chladným ho pochopitelně rozhodně nenechal, namísto smutku ovšem Trevor pociťoval hlavně hněv. A to tak silný, že se ho naštvání drželo i několik dlouhých let po rozvodu.

Jako žvýkačka na botě

O tom, nakolik Trevora žádost o rozvod sebrala, se ve své knize Meghan: Hollywodská princezna rozepsal i spisovatel Andrew Morton. „Připadal si jako žvýkačka na její botě. Jak Meghan rozvod pojala, Trevorovi podtrhla koberec pod nohama. Byl velmi zraněný,” nechal se slyšet spisovatel, který se dlouhodobě britskou královskou rodinou zabývá.

Meghanino rozhodnutí velmi zaskočilo i její bývalou nejlepší kamarádku a družičku Ninaki Priddy. Ta si totiž celou dobu myslela, že se dvojici problém se vzdáleností daří úspěšně překonávat. Poté, co si však vyslechla, co si o nepříjemné situaci myslí samotný Trevor, rozhodla se, že se s Meghan nebude již dále vídat.

Manželství Meghan Markle a Trevora Engelsona skončilo nečekaně:

Zdroj: Youtube