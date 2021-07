Meghan Markle jako sexuální objekt: Při odvážném natáčení se cítila nepříjemně

Manželka prince Harryho, Meghan Markle, je známou bojovnicí za lidská práva a zvláště pak práva žen. Je tedy více než jasné, že by se v jakékoliv situaci, jež by ji zobrazovala jen jako sexuální objekt, rozhodně necítila dobře. V minulosti si však právě takovým momentem prošla.

Vévodkyně ze Sussexu byla bojovníkem za práva žen již od dětství, kdy napsala stížnost na sexistickou reklamu na mýdlo. Později se angažovala v mnoha charitativních organizacích a stala se jednou z mnoha tváří feminismu. Nicméně ani ona nebyla vždy podle webu Express imunní vůči sexismu během své kariéry. Jednou z jejích prvních pracovních příležitostí v Hollywoodu byla „kufříková dívka” v show Deal or No Deal (Výhra nebo prohra). Šlo o známý pořad, v němž mají lidé na výběr z mnoha kufříků, jež v rukou drží krásné dívky. Při trefení správného čísla kufříku mohli soutěžící vyhrát nemalé částky. A právě jsou z dívek byla v několika epizodách i Meghan.

V každé epizodě bylo 26 dívek, které na sobě všechny měly stejné, sexuálně provokativní outfity. Meghan se v show objevila v roce 2006.

Vzestup slávy

Když Meghan v roce 2011 získala roli v populárním seriálu Kravaťáci, její sláva začala strmě stoupat. Vévodkyně se začala objevovat v mnoha magazínech a spousta vydavatelství s ní chtěla dělat rozhovory. A přesně tak se Meghan v roce 2013 dostala i do magazínu Men’s Health Magazine, kde v rámci grilovací sezony prozradila svůj vlastní recept na nejlepší steak.

V rámci poskytnutého rozhovoru Meghan souhlasila i s natáčením videa, v němž bude steak přímo připravovat. Ve videu si vévodkyni rozepnula knoflík halenky a odhalila tak kousek podprsenky. Video pak neslo název „Grilování nikdy nevypadalo tak sexy”.

Natáčení nebylo úplně podle jejích představ

Podle spisovatele Andrewa Mortona, který napsal knihu Meghan: Hollywoodská princezna, bylo ale na Meghan ve videu vidět, že velmi váhala a rozhodně se necítila příjemně. „Myslela si, že má tyhle dny dávno za sebou s koncem její účasti v show Deal or No Deal. Byla tím značně znepokojena a věděla, že do takové pozice už nechce být stavěna,” dodal ještě spisovatel.

Meghan zkrátka chtěla být rozpoznávána pro svůj talent a nadšení pro herectví, ne kvůli svému vzhledu. Od té doby si pracovní nabídky o to důkladněji vybírala.

Při natáčení se prý Meghan cítila nepříjemně

Zdroj: Youtube