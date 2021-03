Meghan Markle prý šikanovala asistenty: Záležitost prošetří Buckinghamský palác

Jen několik málo dní předtím, než má světlo světa spatřit rozhovor Oprah s vévodkyní Meghan a princem Harrym, britskými médii obletěla stížnost na Meghan a její údajné šikanování zaměstnanců paláce. K tomu mělo docházet v roce 2018. Dle informací měla Meghan dokonce rozplakat dvě své asistenty, které následně daly výpověď. Princ Harry a Meghan se obvinění brání…

V neděli 7. března má televizní stanice CBS odvysílat vůbec první rozhovor prince Harryho a vévodkyně Meghan od doby, kdy opustili Velkou Británii a vzdali se svých královských povinností. V interview se očekává, že dvojice otevřeně promluví o důvodech, které je k zásadnímu rozhodnutí vedly. Ještě před jeho uvedením se však začaly šířit i další zprávy. Magazín The Times totiž zveřejnil oznámení o nevhodném chování Meghan k personálu Kensingtonského paláce.

Šikanátorka Meghan?

Podle stížnosti uveřejněné na webu The Times se měla Meghan ke svému personálu chovat naprosto otřesně. Jedna z jejích asistentek se měla dle webu South China Morning Post rozplakat, zatímco jiná se během konverzace s vévodkyní doslova třásla strachy. Nakonec obě asistentky daly výpověď.

Vévodkyně Meghan veškerá obvinění odmítá. S manželem je považují za „vypočítavou kampaň založenou na nepravdivých a ubližujících informacích”. Vyplývá to z jejich výpovědi pro magazín Times. Poukazují tak na fakt, že se stížnost zázračně objevila jen několik málo dní před uvedením jejich velkého rozhovoru.

Záležitost prověří Buckinghamský palác

Zpráva o údajném hrubém chování k zaměstnancům neunikla pochopitelně ani pozornosti královny. „Jsme značně znepokojeni obviněními v magazínu The Times, která vznesli bývalí zaměstnanci vévody a vévodkyně ze Sussexu. Náš personální tým prozkoumá veškere okolnosti související s těmito zprávami,” uvedl Buckinghamský palác ve svém prohlášení.

„Zaměstnanci, kteří v té době byli ve službě i ti, jež nadále pro královskou rodinu nepracují, budou pozváni k výpovědi. Královna nebude tolerovat žádnou šikanu či obtěžování na pracovišti,” stojí ještě v prohlášení.

Harry a Meghan poprvé otevřeně

Manželé se v neděli 7. března společně objeví v rozhovoru s Oprah, který odvysílá televizní stanice CBS. Půjde o jejich vůbec první oficiální rozhovor od doby, kdy se dobrovolně vzdali královských povinností a přestěhovali se do Spojených států. Očekává se, že manželé odhalí důvody, které je k tak velkému kroku vedly.

Z ukázek na interview je patrné, že jedním z klíčových faktorů pro jejich odchod byl tlak britských médií. „Nedokážu si představit, jaké to muselo být pro mou matku, když si tímhle vším musela projít a byla na to úplně sama,” říká Harry v traileru. Celý svět tak netrpěli vyčkává, co se z rozhovoru dozví…