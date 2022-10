Meghan Markle je zlý sociopat: Bývalí zaměstnanci paláce se pustili do vévodkyně

Zdroj: Profimedia

Vypadá to, že se Meghan Markle nedočká klidu. Její bývalí zaměstnanci se totiž nehodlají vzdát a v nové knize otevřeně promlouvají o tom, jak se k nim vévodkyně měla ještě ve službách královny Alžběty II. chovat. A neřekli o ní rozhodně nic hezkého.

Už je to několik měsíců, co se poprvé objevily zprávy o tom, že měla Meghan Markle šikanovat své podřízené, když pracovala ve službách britské královské rodiny. Vévodkyně ze Sussexu veškerá obvinění popírala, jenže v její neprospěch nyní vypovídali další lidé, kteří nebyli s chováním Meghan spokojeni. Jejich výpověď zakomponoval spisovatel Valentine Low do své nové knihy s názvem Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown (Dvořané: Skrytá síla za korunou).

Nenávist a zloba

Jak informoval web marca.com s odkazem na zveřejněné úryvky ze zmíněné knihy, bývalí zaměstnanci Kensingtonského paláce uvedli, že pro ně byla spolupráce s Meghan Markle hotovým peklem. Podle nich je totiž Meghan „narcistickým sociopatem” a mluvili o ní jako o „nenávistné a zlé osobě”. Zdaleka to přitom není poprvé, co se o Meghan někdo podobně vyjadřoval.

Měla problém i s královnou

Podle webu The Daily Beast se spisovatel ve své knize zaměřuje mimo jiné také na vztah mezi královnou Alžbětou II. a Meghan. Ani ten totiž, zdá se, nebyl tak docela idylický a královna měla být z Meghanina chování několikrát zaskočena. Jedním z oněch překvapení pro královnu údajně například bylo, když se Meghan, coby již jednou vdaná a rozvedená, vdávala za prince Harryho v bílých šatech. „Možná je to staromódní, ale královna věřila, že pokud už žena jednou vdaná byla, na své další svatbě by neměla mít bílé šaty,” tvrdí novinářka Katie Nicholl.

Další věcí, která královnu prý zarazila, mělo být Meghanino chování ke kuchařům, kteří měli na starosti přípravu jejího svatebního menu. „Meghan byla na hradě, aby ochutnala některé pokrmy. V jednu chvíli se naštvala a byla na zaměstnance nepříjemné, protože v jednom jídle cítila vejce, i když si vyžádala veganské pokrmy. V tu chvíli do místnosti vešla královna a vévodkyni řekla: ‚Meghan, v naší rodině s lidmi takto nemluvíme.’,” tvrdí zdroj. Vypadá to, že se s vydáním knihy Meghan opět blýská na ne tak úplně dobré časy.