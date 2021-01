Soud Meghan Markle může ohrozit celou královskou rodinu: Dojde na nejhorší?

Již několik dlouhých měsíců se táhne soudní spor mezi vévodkyní Meghan a vydavatelství Associated Newspapers. Meghan vydavatelství žalovala kvůli tonu, že listy Daily Mail a Daily Mail Online zveřejnili přepis dopisu, který Meghan adresovala svému otci, Thomasi Markle, a v němž mu vyčítala, že nedorazil na její svatbu.

Podle právníků tím došlo k silnému zásahu do Meghanina soukromí. S novou žádostí advokátů by mohl soud brzy dospět do svého konce. Ale také by mohlo dojít ke spuštění událostí, které nikomu z královské rodiny rozhodně nebudou příjemné. Právnici se podle webu Expres s odkazem na list Sunday Times chytají za soudcem, aby případ uzavřel v Meghanin prospěch souhrnným rozsudkem. V případě nevyhovění takové žádosti by si mohl soud začít předvolávat svědky přímo z Buckinghamského paláce.