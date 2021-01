Shodí Meghan královskou rodinu? Kvůli jejímu sporu půjdou možná před soud

Soudní spor mezi Meghan Markle a vydavatelstvím Associated Newspapers by v dohledné době mohl konečně dospět ke svému konci. Právníci Meghan totiž chtějí soudci předložit návrh, aby spor uzavřel ve prospěch Meghan souhrnným rozsudkem. Podle právníků vydavatelství zveřejněním úryvku dopisu, který Meghan adresovala svému otci a ve kterém mu vytýkala, že nedorazil na její svatbu, Associated Newspapers jasně zasáhlo do Meghanina soukromí. Je tak podle nich i zbytečné, aby došlo k předvolávání dalších svědků.

Pokud však soudce jejich žádosti nevyhoví, roztočí se kolotoč, který může ostře zasáhnout celou britskou královskou rodinu. Podle webu Sunday Times lze očekávat, že by došlo k předvolání hned několika zaměstnanců Buckinghamského paláce. Někteří z bývalých poddaných Harryho a Meghan se prý již připravují na nejhorší. „Došlo by k odhalení interních provozů paláce, pro celou královskou rodinu to bude hluboce nepohodlné,” tvrdí údajný zdroj podle Aha!.