Meghan a Harry končí kvůli pornu? Děsivé tajemství vévodkyně bere dech!

Než se stala princovou Harryovou, měla Meghan mnoho vztahů. Spousta jejích známostí se tají a má být ututlána. Z velmi dobrého důvodu - co by na to řekla veřejnost, kdyby zjistila, že v Hollywoodu vystřídala kdekoho? Oficiálně její srdce získalo pouze šest vyvolených, a to včetně možného budoucího krále Anglie. Výčet je to opravdu pestrý: Beatboxer, kuchař nebo pornoherec, Meghan je zkusila všechny.