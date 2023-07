Pomsta královské rodiny: Meghanino jméno zmizelo z rodného listu syna Archieho!

Zdroj: Profimedia

Meghan Markle svého syna Archie miluje nade vše. O to víc ji asi mrzí, že v jeho rodném listě nemá jako jeho matka zapsané své jméno.

Princ Harry a Meghan Markle se rádi oslovují zdrobnělinami, pro sebe i své děti mají láskyplné přezdívky. Meghan Harrymu říká "H" (v angličtině se to čte ejč – pozn. red.), zatímco Harry Meghan láskyplně oslovuje "M". Dokonce i jejich dcera Lilibet, pojmenovaná podle přezdívky královny Alžběty, se doma oslovuje častěji jako "Lili" a její hrací koutek se jmenuje "Lili Land".

Harry má přezdívku od rodičů, říkali mu tak v dětství král Karel III. a princezna Diana. Jeho rodné jméno je 'Henry Charles Albert David'. U Harryho syna Archieho je to přitom tak, že v jeho rodném listě nakonec chybí Meghanino jméno. Původně bylo uvedeno jako "Rachel Meghan", později ho ale Buckinghamský palác změnil na "Její královská Výsost vévodkyně ze Sussexu" a "princezna Spojeného království". Tuto změnu údajně provedl palác, a ne na žádost Meghan nebo Harryho.

Volná pravidla oficiálních dokumentů

V rodném listě jejich novorozené dcery Lilibet Diany zůstává Meghanino jméno "Rachel Meghan Markle", bez jakékoli zmínky o královských titulech. Ačkoli to pro laika může působit neobvykle – až trochu zaujatě –, královská rodina prostě nemá přísná pravidla pro to, jak by měla stylizovat jednotlivé členy na oficiálních dokumentech. Například Kate Middletonová je v rodných listech svých dětí uvedena jako "Catherine Elizabeth".

Jak princ Harry prozradil ve svých pamětech a doku-seriálu Netflixu s Meghan, Archieho narození se neobešlo bez dramatu. V rozporu s tradicí se po narození Archieho vzdali Harry a Meghan obvyklého focení v nemocnici a o dva dny později uspořádali jedno v sále svatého Jiří na hradě Windsor. Harry přitom focení popisoval jako nepříjemnou a vynucenou záležitost, palác podle něj chtěl udržet "lidi naladěné na show", zatímco on a Meghan by raději dali přednost klidu.

Touze po klidu sice nijak neodpovídá až extrémně bulvární snaha prince a jeho ženy, se kterou se po odchodu z královské rodiny snaží tato povedená dvojice zpeněžit jakékoli své veřejné vystoupení, ale možná jen princ po odchodu z Británie nakonec pochopil, že svět je prostě „naladěný na show“.