Tajné SMS Meghan Markle odhaleny u soudu! Nejvíce poškozují královskou rodinu

Snad každý si pamatuje nechvalně známý moment, když před lety britská média otiskla emotivní dopis, který Meghan Markle adresovala svému otci a ve kterém mu vyčítala jeho chování. Právě tento incident a jeho následky mohly mít svůj podíl na tom, proč se Meghan a Harry rozhodli opustit britskou královskou rodinu. Meghan přitom původně žádný dopis ani posílat nechtěla. Učinila tak ale proto, aby dal zbytek britské monarchie jejímu manželovi pokoj.

Vévodkyně Meghan si zřejmě myslela, že má vyhráno. Jak se ale zdá, ještě není všem dnům konec. Když před lety deník The Mail on Sunday otiskl emotivní dopis, jenž Meghan zaslala svému otci, který jej sám redakci deníku poskytl, její pohár trpělivosti přetekl. S vydavatelstvím Associated Newspapers dlouhá léta vedla soudní spor a snažila se prokázat, že při zveřejnění dopisu došlo k narušení jejího soukromí. Soud pak dal vévodkyni zapravdu, zástupci a obhájci vydavatelství ale podali odvolání a s novými důkazy se snaží o zvrácení původního rozsudku. Informoval o tom web Daily Mail.

Královská rodina nebude ráda

Ve zmíněných důkazech, které byly soudu nově poskytnuty, se nachází i kopie konverzace mezi vévodkyní Meghan a jejím bývalým expertem na komunikaci Jasonem Knaufem. V těch vévodkyně vypráví o tom, že se rozhodla napsat svému otci dopis, neboť už nedokáže snést to, jak se kvůli její rozepři s otcem chová zbytek královské rodiny k princi Harrymu. Meghan se se svým otcem přestala bavit na základě toho, když se krátce před její svatbou nechal nafotit paparazzi fotografy a své fotky pak prodával do médií za astronomické částky.

Královská rodina však neměla pochopení pro to, co se děje, a chtěla, aby se Meghan se svým otcem urychleně udobřila. Přece jen špatné rodinné vztahy Meghan nevrhaly dobré světlo na zbytek monarchie. Nejvíce kvůli tomu ale trpěl princ Harry. „Důvodem, proč tohle dělám, je bolest, kterou to způsobuje Harrymu,” uvedla v SMS zprávě adresované Knaufovi Meghan.

„Ani po týdnu s jeho otcem a nekonečným vysvětlováním celé situace se zdá, že jeho rodina nezná kontext. Vždy jen řeknou: ‚To za ním Meghan prostě nemůže jít a všechno tohle zastavit?’. Oni tomu zkrátka vůbec nerozumí, proto píšu ten dopis. Aspoň jim pak bude Harry moct říct něco jako: ‚Vidíte, poslala mu dopis, ale stejně to neskončilo.,” dodala ještě Meghan.

Chránila manžela

Meghan se ještě v zaslaných zprávách věnovala tomu, nakolik britská královská rodina Harrymu vyčítala probíhající konflikt mezi ní a jejím otcem. „Tímhle, k čemu jsem se rozhodla, chráním svého manžel před všemi těmi nadávkami, které si vyslechl. A možná to i přiměje mého otce k tomu, aby mě veřejně nepranýřoval,” napsala Meghan. V závěru také mírně předpověděla, co se později skutečně stalo.

„Každopádně vše, co jsem napsala, jsem napsala s tím, že si jsem vědoma, že se dopis může dostat do rukou veřejnosti,” píše na konci zprávy vévodkyně. A měla pravdu. Thomas Markle, její otec, dopis totiž skutečně zanedlouho skutečně poskytl celému světu.